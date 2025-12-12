Policjanci w powiecie kolskim w Wielkopolsce zatrzymali prokuratora, który spowodował kolizję drogową, będąc pod wpływem alkoholu. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, trwa przygotowywanie wniosku o uchylenie mu immunitetu.

Do zdarzenia doszło na remontowanym odcinku drogi w okolicach Koła.

Sprawca kolizji odmówił poddania się badaniu alkomatem, dlatego pobrano od niego krew do analizy.

Do zdarzenia doszło w czwartek po południu na remontowanym odcinku drogi w okolicach Koła.

Pracownik kierujący ruchem dał sygnał nadjeżdżającym pojazdom do zatrzymania. Jeden z samochodów się zatrzymał, wtedy uderzył w jego tył drugi pojazd, którym kierował prokurator.

Na miejsce wezwano policję. Sprawca kolizji odmówił poddania się badaniu alkomatem, pobrano więc od niego krew.

Jak usłyszał dziennikarz RMF FM, były poważne podejrzenia, że kierowca jest pijany.

Mężczyzna spędził noc w policyjnej izbie zatrzymań. Wyraził na to zgodę jego przełożony dyscyplinarny.

Trwa wyjaśnianie wszelkich okoliczności tego zdarzenia, a także przygotowywanie dokumentów do wniosku o uchylenie prokuratorskiego immunitetu.