Już w poniedziałek 15 grudnia kierowcy, piesi i rowerzyści będą mogli korzystać z nowych wiaduktów na ul. Bohaterów Monte Cassino w Katowicach. Zakończenie prac oznacza koniec utrudnień na S86 - jednej z najbardziej obciążonych tras w Polsce.

Oddane do użytku zostaną dwa nowe wiadukty na ul. Bohaterów Monte Cassino, które powstały w miejscu wyeksploatowanych obiektów z lat 80.

Koniec korków na jednej z najważniejszych tras

Ekspresowa trasa S86 to jedna z najbardziej obciążonych dróg w Polsce - codziennie przejeżdża nią ponad 110 tys. samochodów.

Prace remontowe i zmiany organizacji ruchu powodowały duże korki, które utrudniały przejazd też innymi arteriami regionu, w tym autostradą A4 czy Drogową Trasą Średnicową.

Nowe wiadukty mają długość blisko 85 metrów i szerokość ponad 14 metrów. Zostały wyposażone w dwupasmowe jezdnie, chodnik i ścieżkę rowerową. Do budowy wykorzystano ok. 2,5 tys. metrów sześciennych betonu i 450 ton stali zbrojeniowej. Obok przebiega wyremontowana kładka technologiczna z ciepłociągiem.

Jak poinformował katowicki magistrat, "drogowa przeprawa nad al. Roździeńskiego w najbliższy poniedziałek, 15 grudnia, zostanie w pełni oddana do użytku pieszym, rowerzystom i kierowcom".

Przebudowa była konieczna ze względu na zły stan techniczny starych wiaduktów.