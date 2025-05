Nagrody BAFTA TV rozdane. Najlepszym dramatycznym serialem limitowanym został "Mr Bates vs. The Post Office" ("Pan Bates kontra Poczta"). To zaskoczenie, bo faworytem w tej kategorii był "Reniferek". Na koncie tej produkcji Netfliksa było zresztą najwięcej nominacji.

Ceremonia wręczenia nagród BAFTA 2025. Na zdjęciu: Jessica Gunning, Owen Cooper and Erin Doherty / East News

Wręczenie nagród BAFTA TV odbyło się w niedzielę wieczorem w londyńskim Royal Festival Hall. Ceremonię poprowadził gospodarza słynnego "The Traitors" Alan Cumming,

Jak zauważa portal Deadline, telewizyjne nagrody BAFTA TV zostały rozdzielone po równo dla każdego z faworyzowanych seriali.

Najbardziej zadowoleni mogą być twórcy seriali "Mr Bates vs. The Post Office" oraz "Mr Loverman". Mniej szczęśliwi byli autorzy głośnego "Reniferka". Szczególnie, że na koncie tej produkcji Netfliksa było najwięcej nominacji, a do tej pory otrzymała już m.in. nagrody Emmy i Złoty Glob.

"Reniferek" musiał jednak uznać wyższość "Pana Batesa" w prestiżowej kategorii dla najlepszego dramatycznego serialu limitowanego.

"Mr Bates vs. The Post Office" opowiada prawdziwą historię fatalnej w skutkach pomyłki sądowej, w efekcie której o kradzież, oszustwo i fałszywe księgowanie oskarżonych zostało setki niewinnych kierowników i naczelników poczty.

Wideo youtube

"Reniferek" otrzymał nagrodę dla występującej w nim Jessiki Gunning w kategorii dla najlepszej aktorki drugoplanowej. "Mr Bates vs. The Post Office" został za to nagrodzony wyróżnieniem specjalnym, które trafiło do emitującej go stacji ITV za zamówienie do realizacji takiej właśnie produkcji.

Wideo youtube

Dwie statuetki BAFTA TV otrzymał także serial "Mr Loverman". Obydwie w kategoriach aktorskich: Lennie James odebrał nagrodę dla najlepszego aktora pierwszo-, a Ariyon Bakare dla najlepszego aktora drugoplanowego. Najlepszą aktorką pierwszoplanową została zaś Marisa Abela za rolę w serialu "Branża".

Nagrodą BAFTA TV dla najlepszego serialu zagranicznego wyróżniony został "Szogun". Pokonał takie produkcje jak m.in. "Nic nie mów" oraz czwarty sezon "Detektywa".