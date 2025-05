Michael Pitt, znany z serialu produkcji Martina Scorsese „Zakazane imperium”, został zatrzymany pod zarzutem wykorzystywania seksualnego i pobicia. Oskarżenia dotyczą incydentów z lat 2020-2021.

Amerykański aktor Michael Pitt na zdjęciu z 2014 roku / NEMECEK PAVEL / PAP/CTK

Michael Pitt, którego widzowie mogą kojarzyć z roli w "Zakazanym imperium", został aresztowany 2 maja w Nowym Jorku. Aktorowi postawiono poważne zarzuty, w tym wykorzystywanie seksualne oraz napaść z użyciem tępego przedmiotu i duszenie.

Pitt, który nie przyznał się do winy, opuścił areszt po wpłaceniu 100 tys. dolarów kaucji. Przed sądem ma się stawić 17 czerwca.

Zatrzymanie Michaela Pitta na Brooklynie i szczegóły oskarżeń

Według doniesień "The New York Post", oskarżenia przeciwko Pittowi dotyczą czterech incydentów, które miały miejsce między kwietniem 2020 a sierpniem 2021 roku. Ofiarą miała być była dziewczyna aktora, atakowana ciężkimi przedmiotami, w tym cementowym bloczkiem czy kawałkiem drewna.

Obrona aktora podkreśla, że oskarżenia opierają się na niepotwierdzonych zeznaniach, a kobieta wysunęła je kilka lat po rzekomych wydarzeniach.

Kontrowersje wokół Michaela Pitta

To nie pierwsze problemy Pitta z prawem. W lipcu 2022 roku aktor został aresztowany za napaść i drobną kradzież, a we wrześniu tego samego roku trafił do szpitala po oskarżeniach o rzucanie przedmiotami w przechodniów. Mimo tych incydentów kariera Pitta nie wydaje się ucierpieć. Ostatnio wystąpił w filmie "Gad" u boku Benicio del Toro i Justina Timberlake’a, a w kolejce czekają już trzy inne produkcje z jego udziałem.

Wśród nadchodzących projektów aktora znajdują się: horror "Ithaqua", dramat "You Can’t Win" oparty na faktach oraz tajemniczy film "Nocturnal". Jak na razie, wydaje się, że kontrowersje nie wpłynęły znacząco na jego karierę w Hollywood.