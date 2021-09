Do wrocławskich krasnali, które stoją w różnych częściach miast, dołączyła dziś kolejna figurka. Nie bez powodu zaprezentował ją Leszek Możdżer - jeden z najwybitniejszych polskich muzyków jazzowych i dyrektor artystyczny festiwalu "Jazz nad Odrą".

Odsłonięcie figurki krasnala / Paweł Pyclik / RMF FM

Przed wrocławskim Impartem odsłonięto dziś figurkę krasnala trwającego właśnie festiwalu "Jazz nad Odrą". Mijający skrzata mieszkańcy i turyści z pewnością dostrzegą podobieństwo do Leszka Możdżera.



To jest zaszczyt, że posłużyłem jako pewnego rodzaju wzorzec dla figurki krasnala. Oczywiście jest to pamiątka na całe życie. Krasnal imienia nie ma, ale myślę, że możemy jakiś konkurs ogłosić. Póki co możemy go może nazwać krasnal Lesław. Muszę powiedzieć, że Beata Zwolańska-Hołot wykonała świetną robotę. Doskonałe odwzorowanie klawiszy. Mam nadzieję, że krasnoludek będzie tutaj cieszył bywalców Impartu i symbolizował, że sztuki i muzyka jest czymś, co nas wszystkich uzdrawia - mówił Możdżer.

Krasnal Leszka Możdżera / Paweł Pyclik / RMF FM

Krasnal Leszka Możdżera / Paweł Pyclik / RMF FM

Skrzaty są jednym z symboli Wrocławia. Na ulicach są ich setki krasnali. W drugiej połowie 2020 roku było około 360 figurek. Zamieszkują we wszystkich częściach miasta. Ich populacja cały czas rośnie. Jest na przykład krasnal Adwokatka, Drukarz, Hotelarz, czy Podróżnik. Przy wejściu do budynku wrocławskiej redakcji RMF przy ul. Ofiar Oświęcimskich można z kolei zobaczyć krasnala, który jest słuchaczem RMF-u.

Krasnal Słuchacz RMF-u / Paweł Pyclik / RMF FM

Raz w roku - we wrześniu - krasnale mają swoje święto. To Festiwal Krasnoludków, czyli kilka dni radosnej, kolorowej zabawy. W jej trakcie dzieci ubierają czapki krasnali czy kolorują małe domki dla swoich kolegów.