Czy pokolenie TikToka pokocha Karolcię tak jak ich rodzice? Wreszcie rusza długo wyczekiwana ekranizacja uwielbianej powieści Marii Kruger. Producent ogłosił rozpoczęcie castingów do głównych ról dziecięcych. Czy to szansa na nowy hit polskiego kina familijnego?

"Karolcia" wraca! Kultowa książka Marii Kruger doczeka się ekranizacji. Ruszają castingi / Shutterstock

Ruszyły castingi do filmowej adaptacji kultowej powieści "Karolcia" Marii Kruger, która od lat zachwyca młodych czytelników.

Produkcją zajmuje się MTL Maxfilm, znane z hitów takich jak "Nigdy w życiu!" czy "Tylko mnie kochaj".

Szukają dziewczynki i chłopca w wieku 8-11 lat do ról Karolci i Piotrusia - bez wymaganego doświadczenia, liczy się naturalność i energia!

Powrót do dzieciństwa - "Karolcia" na dużym ekranie

To już pewne! Ponadczasowa opowieść o magicznym niebieskim koraliku i dziewięcioletniej Karolci, która od dekad rozbudza wyobraźnię młodych czytelników, wreszcie doczeka się filmowej adaptacji. Wydana w 1959 roku powieść Marii Kruger przez lata była jedną z najchętniej czytanych lektur w polskich szkołach. Teraz historia Karolci i jej przyjaciela Piotrusia ma szansę podbić serca nowego pokolenia - tym razem na kinowym ekranie.

Za produkcję filmu odpowiada firma MTL Maxfilm, dobrze znana z takich hitów jak "Nigdy w życiu!" czy "Tylko mnie kochaj". Chociaż na tym etapie szczegóły projektu pozostają tajemnicą, jedno jest pewne: właśnie ruszyły castingi do ról Karolci i Piotrusia.

Magiczny koralik i wyścig z czarownicą

Przypomnijmy, o czym opowiada książka Marii Kruger. Główną bohaterką "Karolci" jest niemal dziewięcioletnia dziewczynka mieszkająca z rodzicami i ciotką Agatą w Warszawie. Jej najlepszym przyjacielem jest sąsiad Piotruś. Ich zwyczajne dzieciństwo wywraca się do góry nogami, gdy Karolcia znajduje pod podłogą tajemniczy, niebieski koralik. Szybko okazuje się, że to nie jest zwykła błyskotka - koralik spełnia życzenia!

Jednak magiczny przedmiot upatrzyła sobie również zła czarownica Filomena. Czy Karolci i Piotrusiowi uda się przechytrzyć Filomenę i zachować koralik, by spełnić swoje marzenia? To pytanie od lat intryguje młodych czytelników, a już wkrótce poznamy odpowiedź w filmowej wersji tej historii.

Kto zostanie Karolcią i Piotrusiem? Ruszają castingi!

Najważniejsze pytanie brzmi: kogo zobaczymy w głównych rolach?

"W ogłoszeniu castingowym dostępnym na oficjalnej stronie MTL Maxfilm znaleźć można szczegóły castingu, w ramach którego poszukiwani są dziewczynka w wieku od 8 do 11 lat oraz chłopiec w podobnym wieku. Co ważne, od chętnych nie jest wymagane doświadczenie aktorskie. Najważniejsza jest naturalność, swoboda przed kamerą, osobowość, energia i uśmiech" - informuje producent.

Aby wziąć udział w castingu, należy wypełnić formularz online, do którego trzeba dołączyć nagranie wideo i zgodę rodziców.

"Wideo powinno zostać nagrane telefonem i zawierać nie dłuższą niż 30 sekund wypowiedź dziecka, w którym się przedstawia. Następnie należy odegrać scenkę, w której kandydatka i kandydat do ról Karolci i Piotrusia muszą sobie wyobrazić, że odnaleźli magiczny koralik spełniający ich marzenia" - czytamy w ogłoszeniu. Szczegółowe wytyczne dotyczące nagrania dostępne są na stronie producenta.

Zgłoszenia można nadsyłać do 15 listopada. Po tym terminie wybrane osoby zostaną zaproszone na castingi stacjonarne w Warszawie. Dla wielu dzieci to może być szansa na spełnienie marzeń i debiut w świecie filmu!

Kiedy premiera? Na razie tajemnica

Warto przypomnieć, że to nie pierwsza próba przeniesienia tej kultowej książki na ekran. W 2001 roku rozpoczęto zdjęcia do filmu na podstawie powieści Marii Kruger, który reżyserowała Jowita Gondek. Niestety, produkcja nie została ukończona, a w rolę Karolci wcielała się wówczas Weronika Marszalec.

Czy tym razem się uda? Fani "Karolci" z całej Polski trzymają kciuki za powodzenie projektu. W dobie powrotu do klasycznych historii i rosnącego zapotrzebowania na kino familijne, ekranizacja "Karolci" ma szansę stać się prawdziwym hitem.

Na razie nie wiadomo, kiedy film trafi na ekrany kin.