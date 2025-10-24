Włoscy archeolodzy dokonali przełomowego odkrycia w Grobowcu Cerbera na obrzeżach Neapolu. Po otwarciu liczącego dwa tysiące lat sarkofagu oczom badaczy ukazała się mumia w zdumiewająco dobrym stanie, przykryta całunem i otoczona rytualnymi przedmiotami.

2000-letni sarkofag otwarty w Neapolu! Zdumiewająco zachowana mumia (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Ekipa archeologów otworzyła tajemniczy sarkofag w Grobowcu Cerbera koło Neapolu, odsłaniając doskonale zachowane szczątki i artefakty.

Wnętrze zawierało ciało owinięte całunem oraz słoiczki z maściami i narzędzia do oczyszczania, świadczące o starożytnych rytuałach pogrzebowych.

Pochówek wskazuje, że zmarły był ważną osobą z rodziny, dla której stworzono mauzoleum.

Ekipa archeologów pod przewodnictwem Simony Formoli, pracująca w Grobowcu Cerbera w Giugliano, na północno-zachodnich obrzeżach Neapolu, już od miesięcy przygotowywała się do otwarcia tajemniczego sarkofagu. Po wstępnym zbadaniu wnętrza za pomocą mikrokamery naukowcy zdecydowali się na bezpośrednie wejście do grobowca. Chociaż spodziewali się cennych znalezisk, to to, co zobaczyli po otwarciu szczelnie zamkniętego przez tysiąclecia sarkofagu, przeszło ich najśmielsze oczekiwania.

W środku spoczywały szczątki osoby leżącej na plecach, przykrytej dobrze zachowanym całunem i otoczonej licznymi przedmiotami codziennego użytku. Stan zachowania ciała i towarzyszących mu artefaktów został określony przez Nadzór Archeologii, Sztuki Pięknej i Krajobrazu dla Metropolitalnego Obszaru Neapolu jako "doskonały".

Niezwykłe rytuały pogrzebowe sprzed 2 tysięcy lat

Oprócz samego ciała archeolodzy znaleźli w sarkofagu słoiczki z maściami oraz narzędzia do oczyszczania ciała - przedmioty powszechnie używane w starożytnych rytuałach pogrzebowych. Według zespołu badawczego wyjątkowa troska, z jaką przygotowano pochówek, oraz bogactwo znalezisk wskazują, że zmarły był prawdopodobnie ważnym członkiem rodziny, dla której pierwotnie powstało całe mauzoleum.

Wideo youtube

Otwarcie sarkofagu to dopiero początek fascynującej przygody badawczej. Szczególne zainteresowanie budzi zachowany całun, który prawdopodobnie uległ mineralizacji dzięki unikalnym warunkom klimatycznym panującym w grobowcu. Badania nad tkaniną mają pozwolić określić strukturę, rodzaj i jakość przędzy użytej do jej wykonania. Te dane mogą ujawnić więcej szczegółów na temat statusu społecznego i kulturowego zmarłego.

Analizy wykazały, że ciało zostało potraktowane kremami na bazie komosy (Chenopodium) oraz piołunu - roślin wykorzystywanych w starożytności do konserwacji zwłok. Ponadto prowadzone są badania DNA oraz analiza substancji organicznych, w tym pyłków roślinnych znalezionych w sarkofagu.