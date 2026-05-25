Stanisław Janicki nie żyje. Historyk, znawca kina, krytyk filmowy, prowadzący kultowy program "W starym kinie", pisarz, scenarzysta i dziennikarz odszedł w wieku 93 lat. Przez 20 lat przez jego ODEON w RMF Classic przewinęły się największe postaci nie tylko starego, ale i nowego kina.

Spotkanie ze Stanisławem Janickim w Galerii Sztuki Współczesnej WINDA w Kielcach, 12 maja 2024 roku / Piotr Polak / PAP

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Zmarł Stanisław Janicki

Stanisław Janicki nie żyje. Był wybitnym historykiem kina, krytykiem filmowym i scenarzystą. Największą popularność przyniosła mu rola prowadzącego kultowy program telewizyjny "W starym kinie". Był jego gospodarzem przez 32 lata. Był autorem scenariuszy m.in. do filmów: "Zaczęło się od iluzjonów" (1972), "Krzyż i topór" (1973), "Tren dla miasta Szydłowa" (1973), "Podróże Georga Philipa Telemanna z Żar do Pszczyny" (1974).

Doktor nauk humanistycznych i autor licznych publikacji poświęconych polskiej kinematografii, ceniony za popularyzację klasyki przedwojennego kina, kontynuował swoją misję również w radiu oraz telewizji.

Jak wspomina RMF Classic, z którym był związany, pierwszym filmem, jaki zobaczył w kinie, była "Królewna Śnieżka" Walta Disneya. Tak narodziła się jego odwzajemniona miłość do "dziesiątej muzy". Mieszkał w dzielnicy Górne Przedmieście Bielska-Białej.

Przez 20 lat przez ODEON Stanisława Janickiego w RMF Classic przewinęły się największe postaci nie tylko starego, ale i nowego kina. Były romanse, skandale, zjawiskowe gwiazdy i genialni reżyserzy - czyli wszystko to, co zawsze fascynowało go w kinie. Programu można posłuchać TUTAJ.