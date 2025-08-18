"Siedzę teraz nad muzyką tego samego kompozytora, który napisał 'Wszystko ma swój czas', czyli Darka Kozakiewicza. Dostałem od Darka balladę, żeby napisać. I nad tym teraz siedzę. Trzymajcie kciuki" – powiedział Jacek Cygan, mistrz słowa, gospodarz kultowej "Dyskoteki Pana Jacka", znakomity poeta, prozaik, a także autor tekstów piosenek, które przetrwały próbę czasu. Był on gościem Kuby Śliwińskiego w podcaście "Co u nich słychać?" Radia RMF24.

Wideo youtube

Jacek Cygan: Nie ma piosenek, które chciałbym zmienić Co u nich słychać?

Najnowsza aktywność

Jacek Cygan w rozmowie z Kubą Śliwińskim w podcaście "Co u nich słychać?" Radia RMF24 powiedział o swojej najnowszej aktywności muzycznej.

Jak przyznał, pracuje teraz nad tekstem do piosenki zespołu Perfect & Łukasz Drapała.

Siedzę teraz nad muzyką tego samego kompozytora, który napisał "Wszystko ma swój czas", czyli Darka Kozakiewicza. Dostałem od Darka balladę, żeby napisać. I nad tym teraz siedzę - powiedział Jacek Cygan. Trzymajcie kciuki - dodał.

Pierwszy "Idol"

Jacek Cygan był jurorem w pierwszej edycji programu telewizyjnego "Idol". Między innymi o tym rozmawiał z Kubą Śliwińskim w podcaście "Co u nich słychać?" Radia RMF24. Co złożyło się na sukces programu? Artysta wspomina współprowadzących: Kubę Wojewódzkiego, Elę Zapendowską i Roberta Leszczyńskiego.

Myśmy się jakoś w przedziwny sposób do siebie dopasowali. W sensie takim, że chcieliśmy być samodzielni, wymyślaliśmy jakieś żarty, no a przede wszystkim nie ulegaliśmy tej presji reżysera - relacjonuje artysta.

Jacek Cygan wspomina, że każdy juror miał inny styl oceny. Ela była niezwykle merytoryczna, nawet do bólu. Robert szukał jakichś skojarzeń bardziej ogólnych. Kuba grał na siebie, więc był brutalny momentami i po bandzie. Ja natomiast chciałem, żeby ci ludzie nie odeszli stąd z przekonaniem, że świat jest okropny, nawet jeżeli okropnie śpiewają - dodaje Jacek Cygan.

Autor tekstów, które rezonują

Jacek Cygan zasłynął ponadczasowymi tekstami. Uważa, że do napisania dobrego tekstu niezbędne jest posiadanie relacji z artystą, który będzie wykonywał utwór.

Muszę spojrzeć w oczy, czasami przegadać noc. Jak mówi Jerzy Hoffman: Przyjedź do mnie, popatrzymy na siebie przez pełne szkło. On tak mówi. I to jest ten klucz - relacjonuje artysta.

Jacek Cygan często jest pytany o różnicę między pisaniem wierszy, a utworów muzycznych. Otóż różnica jest taka, że wiersz ze swej natury dba o tego, który go pisze, natomiast tekst piosenki musi dbać o tego, który wyjdzie na scenę i będzie ten tekst wykonywał - tłumaczy poeta.

Rolą autora tekstu piosenki jest według Jacka Cygana zapewnienie wokaliście, "żeby był wiarygodny, żeby wzruszał, żeby bawił, żeby ludzie przeżyli to, co on chce powiedzieć". Właśnie to jest dla autora tekstu istotne i dlatego musi tę osobę wcześniej poznać.

Jak Jacek Cygan "zaprzyjaźnił się" z Goethem?

Najnowsza książka Jacka Cygana to "Ciao, Goethe! Śladami Goethego w Italii", o której Kuba Śliwiński rozmawiał z nim na antenie Radia RMF24.

Miłość artysty do Włoch nie zaczęła się jednak od Goethego. To "Podróże do Włoch" Iwaszkiewicza były pierwszą książką, która rozbudziła jego miłość do tego kraju.

Jak Jacek Cygan połączył Goethego z Włochami? Będąc w Muzeum Goethego, nagle patrzę, a tam jest tyle pamiątek z Włoch. Coś niesamowitego! Te posągi ogromne, meduzy, ryciny, kamienie z Etny... Kocham Włochy i nie wiedziałem, że on napisał książkę "Italienische Reise". I tam ją zobaczyłem - relacjonuje Jacek Cygan. Wraz z żoną po przyjeździe do Polski zaczęli czytać książkę i postanowili podróżować po Włoszech śladami jej autora.

Artysta wspomina, że otrzymał ze strony czytelników ogrom entuzjazmu i wiadomości, w których opowiadają, że wyszukują w tej książce liczne smaczki. To co we mnie siedzi, to wszystko oni tak wyszukują w tej książce i mi o tym mówią, że to ich cieszy. Czy może być coś piękniejszego? Viva Italia! Viva Goethe! - z entuzjazmem opowiada artysta.

Opracowanie: Karolina Galus