Pojawił się oficjalny zwiastun serialu "And Just Like That". To kontynuacja kultowego "Seksu w wielkim mieście". W nowej odsłonie, zatytułowanej "I tak po prostu", wrócą Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) i Charlotte (Kristin Davis). Nie zobaczymy Samanthy (Kim Cattrall). Premiera 9 grudnia.

REKLAMA