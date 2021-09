​Film "Happening" Audrey Diwan otrzymał Złotego Lwa podczas 78. festiwalu w Wenecji. "Happening" to adaptacja książki Annie Ernaux o studentce, która w latach 60. zachodzi w nieplanowaną ciążę i jest przekonana, że - mimo wszelkich grożących jej konsekwencji - chce poddać się zabiegowi aborcji.

W wyścigu po statuetkę film Audrey Diwan pokonał 20 obrazów, wśród nich "Sundown" Michela Franco, "Mona Lisa And The Blood Moon" Any Lily Amirpour, "Reflection" Walentyna Wasjanowycza, "Lost Illusions" Xaviera Giannoliego, "Freaks Out" Gabriela Mainettiego oraz "Żeby nie było śladów" Jana P. Matuszyńskiego.

Laureatów konkursu głównego wyłoniło jury w składzie: laureat Oscara za najlepszy film 2019 r. ("Parasite"), południowokoreański reżyser Bong Joon-ho (przewodniczący), laureatka tej samej nagrody w br., chińska reżyserka i scenarzystka Chloe Zhao, której "Nomadland" uhonorowano Złotym Lwem podczas poprzedniej edycji festiwalu, belgijsko-francuska aktorka Virginie Efira, włoski reżyser i scenarzysta Saverio Costanzo, brytyjska aktorka Cynthia Erivo, kanadyjska aktorka i producentka Sarah Gadon oraz rumuński reżyser Alexander Nanau.