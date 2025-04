W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun filmu "Fountain of Youth", "Fontanna Młodości". Główne role grają John Krasinski, Natalie Portman i Stanley Tucci. Film, tym razem przygodowy, wyreżyserował specjalista od kina gangsterskiego Guy Ritchie.

John Krasinski i Natalie Portman na planie filmu "Fontanna Młodości" / KIERAN / SplashNews.com/East News / East News

W zwiastunie można odnaleźć klimat filmów o przygodach Indiany Jonesa oraz "Kodu Da Vinci". Film "Fontanna Młodości" zadebiutuje 22 maja na platformie streamingowej Apple TV+.

John Krasinski i Natalie Portman grają rodzeństwo, które szuka mitycznej Fontanny Młodości. Tuż po rozpoczęciu podróży okazuje się, że oboje będą musieli zmierzyć się nie tylko z tajemnicą historyczną, ale też z ludźmi, którzy nie cofną się przed niczym, aby ich powstrzymać.

Guy Ritchie to brytyjski reżyser, producent filmowy i scenarzysta, okazjonalnie aktor. Specjalizuje się w kinie kryminalnym. To twórca m.in filmów "Sherlock Holmes", "Porachunki", "Przekręt" czy "Kryptonim U.N.C.L.E.". Ostatnio jest bardzo zapracowany. Od 2023 roku nakręcił "Grę fortuny", "Przymierze", "Ministerstwo Niebezpiecznych Drani" oraz serial "Dżentelmeni" na podstawie własnego filmu oraz "MobLand". Skończył też zdjęcia do filmu sensacyjnego "In the Grey", teraz pracuje nad dreszczowcem "Wife and Dog" oraz serialem o młodym Sherlocku Holmesie.

Fontanna Młodości

Czym jest tytułowa Fontanna Młodości? To mityczne miejsce, którego wody posiadają moc odmłodzenia każdego, kto albo napije się z tego źródła, albo się w nim wykąpie. Opowieść o tej mitycznej fontannie po raz pierwszy pojawiła się w pismach Herodota z V wieku p.n.e.

Legenda stała się szczególnie żywa w XVI wieku za sprawą odkrywcy i konkwistadora, Juana Ponce de Leona, który poszukiwał Fontanny Młodości, mającej mieścić się w najbardziej na zachód wysuniętym dystrykcie Bahamów - Bimini.