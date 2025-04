W czasach, kiedy coraz częściej informujemy o zdolnościach systemów sztucznej inteligencji do rozpoznawania chorób na obrazach diagnostycznych, brytyjscy naukowcy podkreślają, że powinniśmy jednak docenić umiejętności ekspertów od obrazowania medycznego lekarzy radiologów. Najnowsze badania wskazują na ich niezwykłe zdolności opierania się złudzeniom optycznym. Pisze o tym w najnowszym numerze czasopismo "Scientific Reports".

Złudzenie Ebbinghausa, to iluzja optyczna, w której postrzegana wielkość obiektu zmienia się w zależności od wielkości obiektów, które go otaczają. Pomarańczowe koło po lewej wydaje się większe, mimo, że jest o 6 procent mniejsze od tego po prawej.

Współczesna medycyna oferuje coraz doskonalsze narzędzia diagnostyczne. Precyzyjna analiza obrazów medycznych z badań takich jak rezonans magnetyczny (MRI) jest kluczowa dla diagnozowania raka i wielu innych schorzeń, umiejętności tych specjalistów mają bardzo istotne znaczenie.

Najnowsze badania wykazały, że nabyte w pracy zdolności pozwalają im na większą dokładność w ocenie rozmiaru obiektów w przypadku popularnych złudzeń optycznych. Mówiąc wprost, eksperci od obrazowania medycznego dosłownie lepiej "widzą" w codziennym życiu.

To odkrycie otwiera nowe możliwości zrozumienia, jak funkcjonuje nasz mózg i jak można go trenować do lepszego opierania się iluzjom wzrokowym.

Jak podkreśla dr Martin Doherty ze School of Psychology University of East Anglia, iluzje optyczne, choć mogą być postrzegane jako zwykła zabawa, pełnią ważną rolę w badaniach funkcjonowania mózgu.

To najnowsze badania miało na celu zrozumienie, czy osoby z dużym doświadczeniem w rozpoznawaniu wizualnym radzą sobie lepiej z rozwiązywaniem iluzji optycznych. W badaniu wzięło udział 44 radiologów oraz grupa kontrolna składająca się z 107 osób niebędących ekspertami.

Uczestnikom pokazywano serię iluzji optycznych, które utrudniały poprawną ocenę rozmiaru dwóch podobnych obiektów. Zadaniem było wskazanie większego z nich. Okazało się, że profesjonaliści potrafią to lepiej i są mniej podatni na iluzje. Wygląda więc na to, że taką zdolność można wytrenować.

Na tym obrazku koło po lewej jest o 14 proc. mniejsze, niż koło po prawej. poprawnie, jako mniejsze rozpoznaje je już około połowy osób, które nie są radiologami / University of East Anglia / Materiały prasowe

Dr Radosław Wincza z School of Medicine and Dentistry University of Central Lancashire wskazuje, że do tej pory uważano, iż unikania wpływu iluzji optycznych nauczyć się nie można. Wyniki tych eksperymentów sugerują jednak, że trening skoncentrowany na dokładnym postrzeganiu obiektów na obrazach medycznych może sprawić, że eksperci staną się na złudzenia wzrokowe mniej podatni.

To istotna informacja, która może pomóc także w przyszłym szkoleniu radiologów tym bardziej, że jak się ocenia błędy postrzegania są przyczyną nawet 60-80 procent pomyłek diagnostycznych.

Jak przekonują autorzy pracy, wiedza o tym, że umiejętności wizualne można szkolić i rozwijać, może przyczynić się do poprawy diagnostyki medycznej i zmniejszenia liczby błędów. Co więcej, zrozumienie mechanizmów leżących u podstaw iluzji optycznych i sposobów, w jakie nasz mózg je interpretuje, może prowadzić do lepszego zrozumienia funkcjonowania naszego umysłu w ogóle.

W świecie, gdzie wzrok jest jednym z kluczowych zmysłów, takie odkrycia mogą mieć realne zastosowania nie tylko w praktyce medycznej, ale i poza nią.