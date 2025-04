1 kwietnia Hollywood pogrążyło się w żałobie po śmierci Vala Kilmera, aktora o niezapomnianej charyzmie. Jego odejście poruszyło serca kolegów z branży, a Josh Brolin pożegnał go słowami: "Byłeś prawdziwą petardą". Gwiazdor "Top Gun" i "The Doors" zmarł w wieku 65 lat, po latach walki z rakiem krtani. Informację potwierdziła jego córka, Mercedes Kilmer, w rozmowie z "The New York Times".

Val Kilmer brał udział w premierze filmu „Twixt” podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto w 2011 r. (zdjęcie archiwalne) / Hubert Boesl / PAP/DPA Od legendy ekranu po walkę z chorobą Val Kilmer przez niemal cztery dekady czarował widzów swoją niezwykłą ekranową obecnością. Jego role - od zbuntowanego pilota w "Top Gun" po Jima Morrisona w "The Doors" - na zawsze zapisały się w historii kina. Aktor od lat zmagał się z nowotworem gardła, który niemal całkowicie odebrał mu głos. W 2014 roku przeszedł zabieg tracheotomii, lecz nie poddał się i nadal angażował się w projekty filmowe. W 2021 roku na festiwalu w Cannes premierę miał dokument "Val", w którym opowiedział o swojej karierze i trudnej walce z chorobą. Po latach jego kariera przygasła, a sam Kilmer zmagał się z coraz większymi problemami zdrowotnymi. Pożegnania kolegów z branży Na wieść o śmierci aktora natychmiast zareagowały gwiazdy i twórcy filmowi. Josh Brolin pożegnał go słowami: "Byłeś mądrym, wymagającym, odważnym, niezwykle kreatywnym człowiekiem, prawdziwą petardą". Josh Gad podkreślił, że Kilmer "zdefiniował filmy jego dzieciństwa". Reżyser "Gorączki", Michael Mann, wspominał, jak imponowały mu aktorskie umiejętności Kilmera na planie. Napisał: "Zawsze podziwiałem jego niesamowitą wszechstronność". Dylan Park-Pettiford, scenarzysta i reżyser, napisał: "Val Kilmer sprawił, że jako dziecko chciałem latać myśliwcami, być Batmanem, okradać banki i polować na lwy. Nie ma już zbyt wielu takich gwiazd filmowych". Zobacz również: Przerwa serwisowa w tunelu w Świnoujściu

