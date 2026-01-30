Aktorka Catherine O'Hara – znana z ról w filmach „Kevin sam w domu” i „Sok z żuka” – zmarła w wieku 71 lat w Los Angeles. Informację o śmierci przekazał mediom jej menadżer.
Catherine O'Hara zmarła w piątek w swoim domu w Los Angeles po krótkiej chorobie - informuje "Variety".
Urodziła się w Toronto w irlandzkiej, katolickiej rodzinie. Jej kariera zaczęła się od kanadyjskiego serialu komediowego "Second City Television", za który otrzymała swoją pierwszą nagrodę Emmy.
Zagrała później w takich filmach jak "Po godzinach", "Sok z żuka" i dwóch pierwszych częściach serii o Kevinie ("Kevin sam w domu" i "Kevin sam w Nowym Jorku").
O'Hara, jak podkreśla "Variety" utrzymywała później przyjaźń z filmowym Kevinem - Macaulayem Culkinem i uhonorowała go podczas ceremonii w Alei Sław w 2023 roku.
W "Soku z żuka" Tima Burtona i niedawnej kontynuacji wcieliła się w rolę Delii Deetz. Wielu widzów kojarzyło ją z roli Moiry Rose w serialu "Schitt's Creek".
O'Hare dwukrotnie otrzymała nagrodę Emmy, za pracę zarówno jako scenarzystka, jak i aktorka. Za osiągnięcia aktorskie została również wyróżniona m.in. Złotym Globem.