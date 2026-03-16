Netflix zapowiedział, że powstanie serial poświęcony Fridzie Kahlo. Produkcja będzie opowiadać o burzliwej miłości malarki i Diego Rivery, twórcy murali, z którym ta dwukrotnie brała ślub. Serial będzie adaptacją książki autorstwa Claire Berest.

Multimedialna ekspozycja pt. Frida Immersive w Hangarze Czyżyny w Krakowie (zdjęcie poglądowe) / JAN GRACZYNSKI / East News

Frida Kahlo zapisała się w historii jako najdroższa artystka na świecie. Od lat inspiruje swoim wizerunkiem, twórczością i historią życia. Tym razem po jej biografię sięgnął Netflix.

"Serial to historia bomby owiniętej w jedwab" - zapowiedziała platforma streamingowa, ogłaszając nowy projekt. Za jego sterami staną uznani reżyserzy - Patricia Riggen oraz Gabriel Ripstein. Produkcja ma być adaptacją książki zatytułowanej "Rien n'est noir" autorstwa francuskiej pisarki Claire Berest.

Netflix nie ujawnił jednak wielu szczegółów nowego projektu. Wiadomo jednak, że osią serialu, zgodnie z zapowiedzią będzie "pełne namiętności i burzliwe życie Fridy Kahlo i Diego Rivery".

Serial będzie eksplorował to, w jaki sposób "ich miłość, zdrady i twórczość kształtowały się pod wpływem nieustannie zmieniającego się kontekstu politycznego, społecznego i artystycznego".

"To historia kobiety, która odmawia bycia wyłącznie muzą i postanawia opowiedzieć własną wersję bólu, a także historia mężczyzny, który walczy o zachowanie twórczego geniuszu w obliczu własnych sprzeczności, ujawniając, jak ich związek stał się silnikiem napędowym, polem bitwy i publicznym widowiskiem" - można przeczytać w oficjalnym opisie fabuły.

To jednak nie pierwszy raz, kiedy branża filmowa sięga do biografii Kahlo, aby opowiedzieć o jej życiu i twórczości. Jedną z najgłośniejszych produkcji portretujących artystkę był film "Frida" z Salmą Hayek w roli głównej. Kolejny projekt skupiony wokół malarki podkreśla, że pozostaje ona jedną z najbardziej fascynujących postaci, nie tylko dla miłośników sztuki.