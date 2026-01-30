"Panowie prezydenci, waszą rolą nie jest lobbowanie na rzecz interesów innych państw, nawet najbliższych sojuszników, tylko stanie na straży godności Narodu i interesów Państwa Polskiego" - napisał Donald Tusk, kierując swoje słowa do Andrzeja Dudy i Karola Nawrockiego. Jest to pokłosie m.in. słów Andrzej Dudy, które padły w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Były prezydent stwierdził, że w niedawnej kontrowersyjnej wypowiedzi Trumpa o żołnierzach NATO w Afganistanie, którzy trzymali się "z dala od linii frontu", nie widzi niczego, za co gospodarz Białego Domu powinien przeprosić.

W piątek premier Donald Tusk postanowił zwrócić się do prezydentów - byłego i obecnego. "Panowie prezydenci, waszą rolą nie jest lobbowanie na rzecz interesów innych państw, nawet najbliższych sojuszników, tylko stanie na straży godności Narodu i interesów Państwa Polskiego" - napisał.

Andrzej Duda w RMF FM: Trump nie ma za co przepraszać

Wpis premiera jest pokłosiem m.in. tego, że w czwartkowej Popołudniowej rozmowie w RMF FM Andrzeja Dudę pytaliśmy o słowa Donalda Trumpa, który w wywiadzie dla Fox News krytykował NATO, a zwłaszcza europejską część Sojuszu.

Zawsze powtarzałem, czy będą, jeśli kiedykolwiek będziemy ich potrzebować? To naprawdę ostateczny test i nie jestem tego pewien (...). Nigdy ich nie potrzebowaliśmy. Powiedzą, że wysłali trochę wojsk do Afganistanu... i tak zrobili, trzymali się trochę z tyłu, trochę poza linią frontu - powiedział Donald Trump, co zbulwersowało większą część polskiej opinii publicznej. Warto przypomnieć, że w Afganistanie życie oddało 44 Polaków.

Nie widzę w tej wypowiedzi niczego, co uzasadniałoby słowo "przepraszam", bo prezydent Trump nikogo nie obraził - powiedział w RMF FM Andrzej Duda. Dodał, mając na myśli naszych żołnierzy, że "ginęli w różnych sytuacjach, walczyli".

Karol Nawrocki naokoło: Polscy żołnierze to Bohaterowie

Jednoznacznie i bezpośrednio do tych konkretnych słów prezydenta USA nie ustosunkował się też obecny prezydent. W dniu, w którym Donald Trump to powiedział, Karol Nawrocki popełnił ogólny wpis o heroicznej postawie naszych rodaków.

"Nie ma wątpliwości, że Polscy żołnierze to Bohaterowie. Zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich służbę. W Afganistanie poległo 44 odważnych Polaków: 43 żołnierzy i cywil. Na zawsze zostaną w naszej pamięci!" - napisał wtedy.