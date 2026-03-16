Oscarowa noc to nie tylko święto kina, ale też wielki pokaz mody w gwiazdorskiej obsadzie. Na czerwonym dywanie mogliśmy oglądać zarówno zwolenników klasycznej elegancji jak i gwiazdy, które postawiły na niebanalne i odważne stylizacje. Zdjęcia jednych i drugim znajdziecie w tym artykule.

Oczy polskich kinomanów były tej nocy zwrócone m.in. na naszą rodaczkę. Małgorzata Turzańska nie dostała statuetki za kostiumy do "Hamneta". Na czerwonym dywanie zaprezentowała się w ciekawej kreacji z dyskretnym politycznym przesłaniem.

Małgorzata Turzańska na czerwonym dywanie / David Fisher/Shutterstock / East News

Norweska aktorka Renate Reinsve walczyła o Oscara za rolę w "Wartości sentymentalnej" Joachima Triera. Na czerwonym dywanie pokazała się w czerwonej sukni z bardzo dużym rozcięciem.

Renate Reinsve / RYAN SUN / PAP/EPA

W długiej czarnej sukni z motywami kwiatowymi zaprezentowała się na Oscarach Rose Byrne - australijska aktorka nominowana za rolę w filmie "Kopnęłabym Cię, gdybym mogła".

Rose Byrne / RYAN SUN / PAP/EPA

Na długą suknię w stylu dawnego Hollywood - również z motywami kwiatowymi - postawiła Anne Hathaway, która nie była w tym roku nominowana. Jej stylizację uzupełniały długie rękawiczki.

Anne Hathaway / RYAN SUN / PAP/EPA

