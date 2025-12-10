​Zespół Kult ogłosił w środę 10 grudnia, że odwołuje koncerty z udziałem Kazika zaplanowane do kwietnia 2026 roku. Ma to związek z problemami zdrowotnymi artysty - na początku grudnia Staszewski trafił na oddział intensywnej opieki medycznej na Teneryfie.

Kazik Staszewski / Piotr Matusewicz / East News

"Drodzy, przechodzimy teraz wyjątkowo trudny, ale też ważny moment. Taki, który przypomina nam wszystkim, co jest naprawdę najważniejsze. A bez cienia wątpliwości jest to zdrowie Kazika i wierzymy, że wszyscy jesteśmy tu w tym absolutnie zgodni" - czytamy w oświadczeniu wydanym przez grupę Kult.

"W związku z tym musimy przekazać Wam trudną, ale konieczną decyzję dotyczącą naszego kalendarza koncertowego. Otóż odwołane zostają wszystkie koncerty z udziałem Kazika w okresie od stycznia do kwietnia. Dotyczy to również zaplanowanej tegorocznej trasy 'Kult Akustik'" - przekazał zespół na swoim profilu facebookowym.

Kazik Staszewski zmaga się z problemami zdrowotnymi

Staszewski trafił na początku grudnia do szpitala na Teneryfie z podejrzeniem sepsy. Przyznał, że w pewnym momencie był "bliski końca drogi".

Artysta sugerował, że kryzys zdrowotny mógł być skutkiem nieprawidłowo wykonanego zabiegu usunięcia wyrostka robaczkowego. Później sprostował tę informację, wyjaśniając, że jego obecne dolegliwości wynikają z zaniedbania, jakiego się dopuścił.

Kult przekazał, że stan zdrowia Kazika powoli, ale systematycznie się poprawia. Został przeniesiony z OIOM-u na zwykłą salę. Może już samodzielnie pić wodę, zaczyna wstawać z łóżka, a wkrótce ma otrzymać lekkie posiłki.

Staszewski nie mógł wziąć udziału w koncercie Kultu, który odbył się 5 grudnia na Teneryfie. Wydarzenia jednak nie odwołano - Kult zagrał instrumentalne wersje swoich utworów.