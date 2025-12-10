Co dla Polski oznacza nowa strategia bezpieczeństwa USA? Jest szansą, a może zagrożeniem, dla naszego kraju? Jak układa się współpraca prezydenta Karola Nawrockiego z rządem Donalda Tuska w kwestiach bezpieczeństwa? Między innymi o to Marek Tejchman zapyta w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Sławomira Cenckiewicza, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zapraszamy!

Nie milkną echa opublikowania kilka dni temu przez USA nowej strategii bezpieczeństwa. Głosi ona m.in., że priorytetem w polityce USA wobec Europy powinien być powrót do stabilności strategicznej w relacjach z Rosją, umożliwienie Europie wzięcia odpowiedzialności za własną obronę i zapobieganie dalszemu rozszerzaniu NATO. Dokument mówi o zerwaniu z dotychczasową polityką zagraniczną w wielu podstawowych aspektach.

Sławomir Cenckiewicz, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego / Wojciech Olkuśnik / East News

Sławomir Cenckiewicz, szef BBN - Popołudniowa rozmowa w RMF FM

