Włoskie Bellagio, zachwycające turystów z całego świata, stanie się sceną dla premierowej wystawy Dobiesława Gały. Krakowski artysta zaprasza na "Metamorphosis in Time" - ekspozycję, która przenosi widzów w świat eksperymentów z formą i strukturą, a wieczorne widowisko audiowizualne dopełni to wyjątkowe doświadczenie.

19 lipca 2025 roku w Bellagio nad Jeziorem Como - jednym z najpiękniejszych miejsc Europy - odbędzie się wyjątkowe wydarzenie kulturalne. W zabytkowej Torre delle Arti swoją najnowszą wystawę otworzy Dobiesław Gała, uznany krakowski artysta, którego prace prezentowane były m.in. na Biennale w Wenecji, w Monako, Florencji i Mediolanie.

Projekt "Metamorphosis in Time" to kilkanaście premierowych reliefów, będących efektem intensywnej pracy twórczej, eksperymentów i osobistych doświadczeń artysty. Kuratorką wystawy jest Mary Sperti, znana z umiejętności integrowania sztuki wizualnej z przestrzeniami kulturowymi.

Zapraszam do tego niezwykłego miejsca na prezentację moich nowych reliefów - efektu poszukiwań i eksperymentów z formą oraz nieoczywistą strukturą. To prace, które otwierają się na wiele interpretacji i angażują wyobraźnię - mówi Dobiesław Gała.

Wystawa potrwa do 29 lipca.

Wernisaż i widowisko audiowizualne pod gołym niebem

Wernisaż zaplanowano na sobotę, 19 lipca o godz. 19:00. Po oficjalnym otwarciu, na placu przed Torre delle Arti odbędzie się plenerowe widowisko multimedialne.

Goście zobaczą animowane wersje prac Gały, zsynchronizowane z muzyką graną na żywo przez Mirosława Muzykanta (fortepian, elektronika) i Michała Borowskiego (saksofon).

Oprawę muzyczną przygotowuje Skylark Records, znany z projektów łączących elektronikę i sztukę wizualną. Za wizualizacje i nagłośnienie odpowiada Jacek Pasternak, specjalista od instalacji multimedialnych i eksperymentalnych form wizualnych.

Dobiesław Gała - polski artysta o międzynarodowym zasięgu

Dobiesław Gała to współczesny polski artysta, którego prace łączą technikę reliefu z emocjonalnym przekazem. Eksploruje światło, przestrzeń i wymiar metafizyczny, a jego styl zyskał uznanie włoskich kuratorów i publiczności. Wystawa "Metamorphosis in Time" to kolejny krok w budowaniu jego obecności na włoskiej scenie artystycznej i przykład integracji sztuki z nowoczesnym doświadczeniem multisensorycznym.

