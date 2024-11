Dzisiaj, dokładnie dwa miesiące po przerwaniu tamy w Stroniu Śląskim, w "Galerii na piętrze" w Starej Kopalni w Wałbrzychu odbędzie się wernisaż wystawy "Po wielkiej wodzie". Zdjęcia autorstwa Krzysztofa Chwalińskiego, dziennikarza radiowego i fotografa, powstały m.in. podczas akcji pomocowej zorganizowanej przez RMF FM i RMF MAXX.

/ Krzysztof Chwaliński / RMF MAXX

To miała być zupełnie inna wystawa. Chciałem ponownie zaprosić do Gruzji, opowiedzieć o tym niezwykłym kraju, jego przyrodzie i ludziach. Wielka woda, która przeszła przez Dolny Śląsk i Opolszczyznę zmieniła te plany - przyznaje dziennikarz RMF MAXX, fotograf Krzysztof Chwaliński.

Nie przypuszczałem, że zniszczenia, które spowodował żywioł, będą tak gigantycznych rozmiarów, że to, co zobaczymy po tym, jak woda opadnie, będzie jednym z najbardziej ponurych obrazów, jakie kiedykolwiek widziałem - dodaje autor wystawy.

Zdjęcia powstały na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Kadry przedstawiają Stronie Śląskie, Ołdrzychowice, Trzebieszowice, Lądek-Zdrój, Głuchołazy i Żelazno kilka dni po przejściu fali powodziowej.

/ Krzysztof Chwaliński / RMF MAXX

Radiowa akcja pomocowa RMF MAXX i RMF FM

Fotografie prezentowane na wystawie powstały podczas radiowej akcji pomocowej RMF FM i RMF MAXX, kiedy mieszkańcy z terenów powodziowych otrzymali łopaty i szczoty, potrzebne w pierwszej fazie sprzątania oraz w czasie krótkiego wolontariatu dziennikarza na zalanych terenach.

Zrobiłem w sumie około 70-80 fotografii. To niewiele jak na mnie, ale więcej nie miałem odwagi. Czułem się nieswojo. Jeżeli była taka możliwość, rozmawiałem o tym, co się stało i pytałem o zgodę na fotografowanie. Ludzie, co mnie jednak trochę zaskoczyło, chętnie dzielili się tym, co przeżyli - wspomina autor wystawy, dziennikarz RMF MAXX Krzysztof Chwaliński.

/ Krzysztof Chwaliński / RMF MAXX

Na wernisażu pojawi się 45 kadrów. Będzie można również posłuchać rozmowy z Natalią Łopusiewicz-Gancarz, mieszkanką Stronia Śląskiego, która koordynowała akcją pomocową.

Wernisaż rozpocznie się 15 listopada o godz. 18:00. Wystawa będzie czynna do 8 grudnia.

"Po wielkiej wodzie"- wystawa autorstwa Krzysztofa Chwalińskiego Krzysztof Chwaliński / RMF MAXX