"Zobaczymy bardzo świeże, młode, odważne, czasami niekonwencjonalne, ciekawe, intrygujące propozycje" - tak o pracach studentów krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych mówi profesor Robert Sowa. Prorektor do spraw studenckich i kształcenia na najstarszej w Polsce uczelni artystycznej zachęca do odwiedzenia nowej ekspozycji. To "Wystawa Końcoworoczna", na której swoje prace zaprezentują studenci z siedmiu wydziałów i dziewięciu kierunków ASP w Krakowie.

plakat / materiały prasowe/materiały zewnętrzne / materiały promocyjne Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wystawa końcoworoczna w ASP w Krakowie - z prof. Robertem Sową rozmawia Bogdan Zalewski Zaprezentuje się ponad dziewięćset osób studiujących w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych - zarówno tych na początku swojej artystycznej drogi, jak i tych, które odliczają już godziny do obrony dyplomów. Od 8 czerwca osoby studiujące oraz realizujące swoje doktoraty na krakowskim ASP będą prezentować dzieła, nad którymi pracowały przez ostatnie miesiące. To wyjątkowe wydarzenie kulturalne otwiera drzwi uczelni dla szerokiej publiczności i pozwala zajrzeć do wnętrza jednej z najbardziej prestiżowych szkół artystycznych w Polsce. Wystawa Końcoworoczna to efekt spotkania młodych artystów z doświadczonymi dydaktykami. Żywiołowość przypisana młodości zostaje mistrzowsko prowadzona przez najlepszych artystów. Jednak jest to nie tylko prezentacja efektów edukacji artystycznej - to również żywa opowieść o współczesnej wrażliwości, wyzwaniach twórczych i dialogu ze światem. Szczegółowy program Wystawy Końcoworocznej 2025: 8 czerwca : 10:00 - wernisaż prac studentek i studentów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki (ul. Lea 27-29),

12:00 - wernisaż prac studentek i studentów Wydziału Intermediów (ul. Kalwaryjska 54),

14:00 - wernisaż prac studentek i studentów Wydziału Rzeźby, Wydziału Malarstwa, Doktorantów ASP oraz Młodej Akademii (pl. Matejki 13),

16:00 - wernisaż prac studentek i studentów Wydziału Architektury Wnętrz i Wydziału Grafiki (ul. Syrokomli 21),

18:00 - wernisaż prac studentek i studentów Wydziału Form Przemysłowych, Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki oraz Wydziału Grafiki (ul. Smoleńsk 9), 12 czerwca 18:00 - uroczysta gala "Święta studentów, kolekcjonerów i mecenasów" (pl. J. Matejki 13).



Wszystkie ekspozycje, przygotowane w ramach tegorocznej Wystawy Końcoworocznej, będzie można odwiedzać do 15 czerwca.