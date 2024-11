Targi Książki w Łodzi: Spotkania z autorami i setki stoisk na Dworcu Łódź Fabryczna. To nie tylko okazja do spotkania z ulubionymi autorami, ale również szansa na odkrycie nowości wydawniczych oraz zakup książek z niemal 400 różnorodnych stoisk wydawnictw, księgarń, antykwariatów i bibliotek.

Łódzkie Targi Książki na Dworcu Łódź Fabryczna potrwają do niedzieli. / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Wydarzenie to wyróżnia się na tle innych tego typu nie tylko bogatą ofertą, ale także nietuzinkową lokalizacją - przestrzeń dworca kolejowego zmieniła się w ogromną księgarnię, w której każdy zakątek kryje coś fascynującego. Oprócz tradycyjnych stoisk z książkami organizatorzy przygotowali strefy tematyczne: od komiksu, przez gry i zabawki, po design, plakat i rękodzieło, nie zapominając o miłośnikach winyli.

Jednak serce targów bije najmocniej w miejscach, gdzie można spotkać się twarzą w twarz z autorami. Wśród gości zaproszonych na tegoroczną edycję znaleźli się tacy pisarze, jak: Wojciech Chmielarz, Maciej Siembieda, profesor Jerzy Bralczyk czy Małgorzata Ohme, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami i odpowiedzą na pytania czytelników.

Spotkania autorskie, panele dyskusyjne i dedykacje to wyjątkowa okazja, by zbliżyć się do literackiego świata.

Dla najmłodszych przygotowano specjalne atrakcje, w tym warsztaty lego i konkursy z nagrodami. Nie zabraknie również wydarzeń towarzyszących, takich jak wernisaż wystawy sztuki współczesnej, co pokazuje, że książka potrafi łączyć różne dziedziny kultury.

Warto odwiedzić stoisko Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, gdzie na gości czekają konkursy z wiedzy o literaturze i historii miasta, quizy dla dzieci i dorosłych, a także prezentacje unikatowych zbiorów.

Łódzkie Targi Książki to doskonała okazja, by zanurzyć się w świat literatury, znaleźć ulubione tytuły i odkryć nowe. Targi potrwają do niedzieli, 24 listopada, oferując bogaty program i niezliczone atrakcje dla każdego, kto kocha książki.

Łódzkie Targi Książki - Dworzec Łódź Fabryczna

piątek, 22 listopada, godz. 10.00-19.00

sobota 23 listopada, godz. 11.00-19.00

niedziela 23 listopada, godz. 11.00- 17.00.