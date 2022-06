"Nie wahałem się ani sekundy. To wspaniałe wyzwanie w moim wieku" - mówi w RMF FM Andrzej Seweryn. W nowym serialu "Królowa" aktor gra paryskiego krawca i... drag queen - postać sceniczną o pseudonimie Loretta. Premiera 23 czerwca.

/ Materiał prasowy /

Czteroodcinkowy serial powstał dla platformy Netflix i pokazywany będzie w 190 krajach na całym świecie.

Rola Andrzeja Seweryna jest świetnie skrojona. Sylwester Bork to elegancki mężczyzna, z perfekcyjnym francuskim, doskonały krawiec, który szyje we francuskiej stolicy piękne męskie garnitury. Ale widzimy go też w pięknych sukniach, szalach, w pełnym makijażu i peruce. To charakteryzacja do teatralnej roli na paryskiej scenie. Bo Sylwester to też Loretta, drag queen.

Jak opowiada Andrzej Seweryn w rozmowie z RMF FM, proces przemiany w Lorettę trwał 3 godziny. Takiej roli aktor jeszcze nie grał.

"Nie wahałem się ani sekundy. To wspaniałe wyzwanie w moim wieku" - zapewnia.

To jest też opowieść o zszywaniu rodziny. Sylwester wraca po latach z Paryża do rodzinnego górniczego miasteczka na Śląsku. Robi to na prośbę wnuczki Izy, która go odnalazła i do niego napisała. Córka, z którą nie utrzymywał nigdy kontaktu, jest chora i potrzebuje przeszczepu nerki. Tyle, że Wiola nie chce widzieć ojca. Nawet w sytuacji śmiertelnego zagrożenia nie chce mieć z nim nic wspólnego. Ale to się zmienia. Tak jak zmienia się nastawienie córki do inności ojca.

"Nasz serial pokazuje też bezsensowność strachu. Rozbraja różne strachy" - mówi w RMF FM grająca Wiolę Maria Peszek.

Gdy w górniczym miasteczku dojdzie do tragedii i potrzebna będzie pomoc, wszyscy postarają się jej udzielić. Ponad podziałami, wbrew wcześniejszym uprzedzeniom i obawom.

"Zrobiliśmy serial, w którym nie ma nienawiści (...) Brak nienawiści jest przecież siłą a nie słabością" - podkreśla Andrzej Seweryn.

"To jest szansa, by w 190 krajach pokazać Polskę nie skłóconą, nie rozszarpaną, nie walczącą, nie wyrywającą sobie serca. Taką Polskę, za którą bardzo tęsknię" - dodaje Maria Peszek.

"Królową" w reżyserii Łukasza Kośmickiego z Andrzejem Sewerynem, Marią Peszek oraz Julią Chętnicką w głównych rolach będzie można zobaczyć w Polsce i 190 krajach na świecie.

W serialu występuje również Antoni Porowski znany m.in z serialu "Porady różowej brygady". Gra asystenta Sylwestra w jego paryskim atelier. Rolę Corentina, najlepszego przyjaciela Sylwestra, zagrał w "Królowej" Kova Rea. W drugoplanowych rolach wystąpili Paweł Koślik, Henryk Niebudek, Piotr Witkowski, Veronique Bisciglia, Lucas Adelon Rembas, Himera, Lucy d’Arc, Bartłomiej Bobrowski aka Graża Grzech, Lola Eyeonyou Potocki, Mariusz Ząbkowski Dżag, Soa de Muse czy Keiona.

Premiera 23 czerwca. W Dniu Ojca.