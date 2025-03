Allan Starski, scenograf filmowy i teatralny, laureat Oscara za scenografię do filmu Stevena Spielberga "Lista Schindlera" został laureatem Polskiej Nagrody Filmowej Orły 2025 za osiągnięcia życia. Starski odbierze statuetkę podczas gali, która odbędzie się 10 marca w Teatrze Polskim w Warszawie.

Allan Starski / Wojciech Olkuśnik / East News

Nazwisko laureata Orła za osiągnięcia życia ogłoszono podczas środowego spotkania z nominowanymi do nagród, zorganizowanego w siedzibie Telewizji Polskiej.

Nagrodę za osiągnięcia życia zawsze otrzymuje osoba, która jest dla nas busolą, drogowskazem moralnym i etycznym - powiedział Dariusz Jabłoński, prezydent Polskiej Akademii Filmowej.

Allan Mieczysław Starski współpracował przy filmach m.in. Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Kieślowskiego, Janusza Zaorskiego, Agnieszki Holland, Romana Polańskiego i Władysława Pasikowskiego.

W 1979 r. wraz z Marią Osiecką-Kuminek otrzymał Brązowe Lwy Gdańskie za scenografię do filmu Andrzeja Wajdy "Panny z Wilka".

W 1993 r. wraz ze scenograf Ewą Braun został laureatem Oscara za scenografię do filmu Stevena Spielberga "Lista Schindlera".

W 2000 r. otrzymał Orła za scenografię do "Pana Tadeusza" Andrzeja Wajdy. Te samą nagrodę dostał w 2003 r. za scenografię do "Pianisty" Romana Polańskiego oraz w 2013 r. za scenografię do "Pokłosia" Władysława Pasikowskiego.

Jego praca przy "Pianiście" została także wyróżniona Cezarem.