W centrum Gdańska, w rejonie przejazdu przez torowisko tramwajowe, na skrzyżowaniu ulic 3 Maja oraz Rogaczewskiego, powstało zapadlisko. W związku z tym przejazd został całkowicie zamknięty dla ruchu - poinformował Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. Według nieoficjalnych informacji naprawa może potrwać nawet miesiąc.

Gdańsk - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W środę rano jeden z mieszkańców Gdańska zauważył, że zapadła się ziemia pod konstrukcją jezdni prowadzącej z ul. 3 Maja do wjazdu na parking w Forum Gdańsk. Informację przekazał do Gdańskiego Centrum Kontaktu. Na razie nie wiadomo, co spowodowało powstanie dziury pod torowiskiem.

Konrad Marciński z Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni poinformował w środę, że kierowcy mogą korzystać z objazdu. Zmieniło się również funkcjonowanie komunikacji tramwajowej.

Zmiany obowiązywać będą do czasu usunięcia awarii. Obecnie trwają analizy przyczyny powstania zapadliska oraz jego faktycznego rozmiaru, co będzie miało wpływ na zakres naprawy i termin jej ukończenia - dodał Marciński.

Z ruchu wyłączony został przejazd przez torowisko w relacji od ul. Rogaczewskiego do ul. 3 Maja. Objazd zamkniętego przejazdu możliwy będzie z wykorzystaniem skrzyżowania z al. Armii Krajowej.

Tramwaje linii 4 w obu kierunkach między przystankami Brama Oliwska a Pohulanka kursują objazdem przez: Śródmieście SKM, Bramę Wyżynną i Dworzec Główny.

Nieobsługiwane są przystanki: Dworzec PKS, Nowe Ogrody, Urząd Miejski, Węzeł Groddecka.

Od czwartku linia tramwajowa 4 będzie zawieszona. Wszystkie dotychczasowe kursy linii 4 będą funkcjonować w ramach linii 2. Zmiany obowiązują do odwołania.