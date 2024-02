Morsowanie wpływa na termoregulację organizmu. Oznacza to, że chroni zarówno przed wyziębieniem jak i przegrzaniem - wynika z badań przeprowadzonych na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Uczelnia bada jak po pięciu miesiącach treningów oraz zimowych kąpieli zmieniają się parametry krwi uczestników. Członkowie Krakowskiego Klubu Morsów "Kaloryfer" oprócz coniedzielnych spotkań nad zalewem Bagry, raz w tygodniu trenują technikę na basenie AWF-u.

Zajęcia doskonalące technikę odbywają się na pływalni Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie / Paweł Konieczny / RMF FM

Krakowska uczelnia prowadzi badania nad morsowaniem już od wielu lat. Najpierw odbywały się one we współpracy ze znanym specjalistą w tej dziedzinie, panem Walerianem Romanowskim. I właśnie on jako ekspert w zakresie mocowania udziela nam wielu lat i nawet prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów naszej uczelni - wspomina prof. Andrzej Klimek, rektor krakowskiej AWF. Projekt naukowo-badawczy "Oswajamy Mróz", był realizowany przez zespoły naukowców z naszej uczelni oraz Politechniki Krakowskiej. Pozwolił na zbadanie szeregu reakcji fizjologicznych, jakie zachodzą w organizmie człowieka pod wpływem niskich temperatur. Obecnie mamy kolejny projekt, za który odpowiada profesor Aneta Teległów. Bada wpływ morsowania na organizm człowieka, na właściwości reologiczne krwi i na morfologię - dodaje.

W listopadzie ubiegłego roku, wraz z rozpoczęciem projektu, wykonano pierwsze badania krwi uczestników. Następnie ruszyło zarówno morsowanie, jak i cotygodniowe treningi na basenie AWF. Chcemy zobaczyć jaki wpływ ma wysiłek fizyczny na zdrowie. W pracowni fizjologii krwi wykonaliśmy oznaczenia na początku projektu, zrobimy to również na zakończenie. Niebawem dowiemy się jak zmienił się przepływ krwi uczestników - zapowiada prof. Aneta Teległów, kierująca projektem.

Na basenie AWF mamy tropiki - śmieje się prezes Krakowskiego Klubu Morsów Marcin Żywiński. Oczywiście pływamy cały rok, więc jesteśmy gotowi na każdą pogodę. Grupa kilkunastu osób z naszego klubu może pod okiem trenera poprawić swoją technikę pływacką, co zapewne pozwoli na lepsze przygotowanie się do zawodów, w których bierzemy udział. Nie mam wątpliwości, że morsowanie wpływa pozytywnie na nasze zdrowie, a wyniki tych badań na pewno w tym wszystkich utwierdzą - dodaje.

Nadal jest wiele osób, które obawiają się, że wchodzenie do wody o niskiej temperaturze może być groźne. Absolutnie nie i mam nadzieję, że wyniki badań nas w tym wszystkim jedynie utwierdzą. Morsowanie stało się dość popularne, panuje na nie moda, a połączenie tej zimowej aktywności z badaniami naukowymi powoduje naszą dużą ekscytację - przyznaje Paweł Potoczek, kanclerz Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Wyniki badań będą dostępne pod koniec marca. Dofinansowane zostały ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu pod nazwą "Nauka dla Społeczeństwa II" w wysokości 169 334,00 zł.