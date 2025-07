Wakacje w sierpniu to świetna opcja zarówno dla wielbicieli tropików, jak i dla osób z pasją zwiedzających Polskę. W kraju czekają nas długie dni i ciepłe wieczory, za granicą w wielu miejscach możemy już liczyć na promocje związane z końcówką sezonu. Gdzie na urlop w sierpniu warto pojechać najbardziej? Oto poradnik dla miłośników gór i tropikalnych plaż.

Egzotyczne wakacje w sierpniu - najlepsze kierunki

Gdzie na wakacje w sierpniu? Zwolennicy ciepła i tropików preferują egzotyczne kraje, oferujące odmienne doznania kulturowe i kulinarne, pewną pogodę oraz możliwość wypoczywania na rajskich plażach, nad turkusowymi morzami i oceanami. Oto kilka egzotycznych kierunków wakacji, które warto rozważyć, planując urlop na sierpień:

Bali (Indonezja) - na Bali sierpień jest sezonem suchym, a zatem idealnym zarówno na plażowanie, jak i na zwiedzanie lokalnych zabytków. Przyjemnie ciepła woda, bajeczne rafy koralowe i przyjaźnie nastawieni mieszkańcy sprawiają, że kierunek ten zyskuje coraz większą popularność również wśród polskich turystów.

Zanzibar (Tanzania) - to kolejny pomysł na niezapomniane egzotyczne wakacje. Panuje tutaj spokój, którego próżno szukać w popularnych europejskich kurortach. Plaże zachęcają białym piaskiem i palmami idealnymi do selfie. Plażowanie można połączyć z nurkowaniem lub z wyprawą na fotograficzne safari, które odbywa się na kontynentalnej części Tanzanii.

Riwiera Majów (Meksyk) - dla osób poszukujących tanich egzotycznych kierunków na sierpień idealną opcją jest Ameryka Południowa, w której panuje wówczas umiarkowana pogoda. Przelotne i intensywne opady nie tylko nie utrudniają odpoczynku, ale stanowią dodatkową atrakcję. Meksykańska Riwiera Majów zachęca ciepłym morzem, przepyszną kuchnią oraz możliwością zwiedzania tak ruin cywilizacji Majów, jak i pokolonialnych miasteczek.

Mauritius - w sierpniu panuje tu chłodniejsza pora sucha. Jest to więc idealny kierunek dla tych, którzy nie przepadają za upałami. Mauritius oferuje piękne plaże z białym piaskiem, błękitne laguny, rafy koralowe i przepiękne plenery w Parku Narodowym Black River Gorges.

Hawaje (USA) - to kierunek idealny o każdej porze roku. W sierpniu na Hawajach będziesz mieć niemal gwarantowaną piękną pogodę. Możesz wypocząć na plażach Waikiki, podziwiać wulkany na Big Island, nurkować w zatoce Hanauma Bay lub wybrać się na trekking.

Dominikana - kusi stabilną pogodą, tropikalną roślinnością i przyjazną atmosferą. Kurorty w Punta Cana czy Puerto Plata oferują doskonałe warunki do plażowania, a aktywni turyści mogą odkrywać wodospady, jaskinie i plantacje kakao. Możesz także odwiedzić historyczne Santo Domingo.



Wakacje w górach w sierpniu - dlaczego warto?

Gdzie warto pojechać na wakacje, aby połączyć aktywność fizyczną z odpoczynkiem a przy tym cieszyć się pięknymi krajobrazami? Idealnym wyborem będą góry - zarówno te polskie, jak i w sąsiednich krajach. Turyści wybierają takie kierunki w poszukiwaniu ciszy i kontaktu z naturą, uciekając przed tłumami i nieznośnymi upałami. To również doskonały pomysł na wakacje z dziećmi.

Gdzie pojechać w góry, by uniknąć tłumów?

Jakie góry są odpowiednie dla tych osób, które chcą przede wszystkim wypoczywać w spokoju? Poniżej znajdziesz kilka pomysłów na to, gdzie jechać w góry latem, aby zaznać prawdziwego relaksu - na liście znajdują się jednak nie tyle góry polskie, które z pewnością już znasz, ale także pasma leżące na pograniczu z naszymi południowymi sąsiadami oraz takie, które wymagają nieco dłuższej wyprawy:

Góry Izerskie - to nadal mało popularny turystycznie kierunek. Góry Izerskie kuszą pięknem przyrody: malowniczymi szlakami, rozległymi polanami i łagodnymi szczytami, odpowiednimi dla osób na różnym poziomie zaawansowania w trekkingu. Izery po części znajdują się w Polsce, a po części w Czechach.

Pieniny Spiskie - rozciągają się na Słowacji i są zdecydowanie mniej zatłoczone od polskiej części Pienińskiego Parku Krajobrazowego. Z wielu szlaków można podziwiać widoki na Tatry.

Mała Fatrai Wielka Fatra - czyli znane, ale wciąż nie tak zatłoczone góry słowackie. Oferują wiele przyjemnych tras oraz majestatyczne widoki na słowacką część Tatr.

Alpy Julijskie - choć są znane wśród miłośników trekkingu, nie brakuje w nich mniej uczęszczanych szlaków. Te piękne góry znajdują się w Słowenii, dlatego na taki wyjazd warto przeznaczyć nieco więcej czasu.

Góry Rodniańskie - znajdujące się w Rumunii i będące częścią Karpat. To pasma zdecydowanie z dala od głównych szlaków. Zobaczysz tu surowe szczyty, malownicze doliny i prawdziwe piękno przyrody. Choć nie zaznasz tu wygód typowych dla górskich kurortów, brak typowej infrastruktury turystycznej pozwoli na jeszcze głębsze doświadczenie piękna gór.

Park Narodowy Durmitor - znajdujący się Czarnogórze, to jeden z najpiękniejszych rejonów Bałkanów. W sierpniu panuje tu dość sucha pogoda, a dni są wciąż bardzo długie, co sprzyja dalekim wędrówkom i wspinaczkom.

Góry Połabskie (inaczej zwane Saksońską i Czeską Szwajcarią) - nie są to typowo wysokie góry, ale za to bardzo malownicze. Oferują wiele łatwych szlaków, punktów widokowych i prawdziwych skalnych labiryntów. To idealny kierunek dla rodzin z dziećmi.

(inaczej zwane Saksońską i Czeską Szwajcarią) - nie są to typowo wysokie góry, ale za to bardzo malownicze. Oferują wiele łatwych szlaków, punktów widokowych i prawdziwych skalnych labiryntów. To idealny kierunek dla rodzin z dziećmi. Góry Wicklow- znajdujące się w Irlandii również nie należą do najwyższych, ale za to oferują przepiękne widoki i możliwość napawania się ciszą. Szczególnie godny uwagi w tej lokacji jest szlak Wicklow Way, który prowadzi przez najpiękniejsze zakątki regionu.



