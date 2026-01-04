Zimowa aura sparaliżowała ruch lotniczy na amsterdamskim lotnisku Schiphol. Od piątku odwołano setki lotów, a dziesiątki tysięcy pasażerów muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. KLM, główny przewoźnik na Schiphol, zapowiada odwołania kolejnych lotów.

Tłumy pasażerów na lotnisku Schiphol w Amsterdamie / KOEN VAN WEEL / PAP/EPA

Zimowa pogoda sparaliżowała ruch lotniczy na lotnisku Schiphol w Amsterdamie - od piątku odwołano setki lotów.

KLM, główny przewoźnik na Schiphol, anulował w poniedziałek 124 loty i zapowiada kolejne odwołania.

Trudne warunki pogodowe - śnieg, lód i silny wiatr - utrudniają pracę służbom lotniskowym.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl .

Kolejne odwołania lotów przez KLM

Holenderskie linie lotnicze KLM poinformowały, że z powodu zimowej pogody zmuszone były odwołać 124 loty zaplanowane na poniedziałek do i z lotniska Schiphol w Amsterdamie. Przewoźnik już od piątku anuluje setki połączeń, a trudne warunki pogodowe - śnieg, lód i silny wiatr - wciąż utrudniają pracę służbom lotniskowym.

Schiphol ostrzega pasażerów

Władze lotniska ostrzegają podróżnych przed dalszymi opóźnieniami i odwołaniami. Służby pracują nad odladzaniem samolotów, jednak przy ograniczonej widoczności i silnym wietrze nie nadążają z obsługą wszystkich maszyn.

Prognozy przewidują nawet do 5 centymetrów świeżego śniegu w niektórych regionach Holandii w najbliższych dniach.

Tysiące pasażerów utknęły na lotniskach

Według portalu Air Journal, utrudnienia dotknęły dziesiątki tysięcy pasażerów. Wiele lotów długodystansowych zostało przekierowanych do innych europejskich portów przesiadkowych, głównie do Brukseli.

Przewoźnicy zalecają korzystanie z aplikacji mobilnych w celu zmiany rezerwacji i śledzenia aktualnych informacji o lotach.

Zakłócenia także z powodu sytuacji międzynarodowej

Jak informuje Aviation24, KLM musiały odwołać również wiele lotów do i z Karaibów z powodu tymczasowego zamknięcia przestrzeni powietrznej wokół Curacao, co było związane z działaniami zbrojnymi USA w Wenezueli. Dotyczyło to połączeń m.in. do Aruby, Bonaire, Sint Maarten, Port-of-Spain, Georgetown i Bridgetown.