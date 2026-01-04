Zimowa aura sparaliżowała ruch lotniczy na amsterdamskim lotnisku Schiphol. Od piątku odwołano setki lotów, a dziesiątki tysięcy pasażerów muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. KLM, główny przewoźnik na Schiphol, zapowiada odwołania kolejnych lotów.
Holenderskie linie lotnicze KLM poinformowały, że z powodu zimowej pogody zmuszone były odwołać 124 loty zaplanowane na poniedziałek do i z lotniska Schiphol w Amsterdamie. Przewoźnik już od piątku anuluje setki połączeń, a trudne warunki pogodowe - śnieg, lód i silny wiatr - wciąż utrudniają pracę służbom lotniskowym.
Władze lotniska ostrzegają podróżnych przed dalszymi opóźnieniami i odwołaniami. Służby pracują nad odladzaniem samolotów, jednak przy ograniczonej widoczności i silnym wietrze nie nadążają z obsługą wszystkich maszyn.
Prognozy przewidują nawet do 5 centymetrów świeżego śniegu w niektórych regionach Holandii w najbliższych dniach.
Według portalu Air Journal, utrudnienia dotknęły dziesiątki tysięcy pasażerów. Wiele lotów długodystansowych zostało przekierowanych do innych europejskich portów przesiadkowych, głównie do Brukseli.
Przewoźnicy zalecają korzystanie z aplikacji mobilnych w celu zmiany rezerwacji i śledzenia aktualnych informacji o lotach.
Jak informuje Aviation24, KLM musiały odwołać również wiele lotów do i z Karaibów z powodu tymczasowego zamknięcia przestrzeni powietrznej wokół Curacao, co było związane z działaniami zbrojnymi USA w Wenezueli. Dotyczyło to połączeń m.in. do Aruby, Bonaire, Sint Maarten, Port-of-Spain, Georgetown i Bridgetown.