5 osób trafiło do szpitala po wypadku na ul. Wrocławskiej w Kaliszu (woj. wielkopolskie). Taksówka uderzyła tam w radiowóz.

Rzeczniczka kaliskiej policji podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz przekazała RMF FM, że wypadek miał miejsce w sobotę po godz. 20. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący taksówką 49-latek, który jechał prawym pasem ruchu, próbował zawrócić i doprowadził do zderzenia z radiowozem. Jechał on lewym pasem w tym samym kierunku. 

Do szpitala trafiło 5 osób. To kierowca taksówki, dwie pasażerki, które z nim podróżowały, oraz dwóch policjantów. Służby nie podają informacji o stanie ich zdrowia.

Okoliczności wypadku będą wyjaśniane przez policję. 

