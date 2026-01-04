Zawieje, zamiecie i silny wiatr

W niedzielę rano dla położonych nad Bałtykiem powiatów na wschodzie woj. zachodniopomorskiego oraz zachodzie woj. pomorskiego zaczęły także obowiązywać ostrzeżenia II stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi oraz ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 85 km/h.

Alerty obowiązują do poniedziałku do godz. 7.

Alerty I stopnia w związku z zawiejami i zamieciami śnieżnymi ogłoszono również dla województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego, południowych powiatów województw dolnośląskiego i opolskiego oraz powiatów na północnych i południowych krańcach woj. śląskiego i małopolskiego.

Na przeważającym obszarze kraju zawieje i zamiecie spowodowane będą opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości około 30 km/h, w porywach do 55 km/h. Ostrzeżenia obowiązywać będą do godz. 20 w niedzielę.



Ostrzeżenia hydrologiczne

Na wybrzeżu do poniedziałkowego poranka obowiązują też ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia. Na wybrzeżu oraz na Zalewie Szczecińskim przewiduje się wzrosty poziomów wody w strefie wody wysokiej, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

IMGW informuje, że zjawiska lodowe - lód brzegowy, śryż, miejscami pokrywa lodowa - występują obecnie na wielu rzekach. Dotyczy to głównie północnej, wschodniej i południowej Polsce. Obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia dla dolnego Bugu.

Alert RCB

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed trudnymi warunkami drogowymi i możliwymi przerwami w dostawie prądu w województwach zachodniopomorskim i pomorskim. Także te alerty obowiązują do poniedziałkowego poranka.

Stopnie ostrzeżeń - co oznaczają?

Ostrzeżenie I stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie groźnych zjawisk powodujących duże straty materialne oraz poważne zagrożenie.

Najwyższy, III stopień, oznacza bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz bezpośrednie zagrożenie życia.