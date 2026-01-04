Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed wyjątkowo trudnymi warunkami pogodowymi, które już od niedzieli obejmą znaczną część kraju. Najpoważniejsze alerty dotyczą wybrzeża, gdzie miejscami pokrywa śnieżna może wzrosnąć nawet o pół metra. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o ostrożność na drogach i przygotowanie się na możliwe przerwy w dostawie prądu.
- Chcesz wiedzieć, co dzieje się w kraju i na świecie? Wejdź na rmf24.pl.
Od niedzielnego poranka, od godziny 7:00, w kilku powiatach na Pomorzu obowiązują ostrzeżenia III stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Dotyczy to powiatów: koszalińskiego (wraz z miastem Koszalin), sławieńskiego, słupskiego (wraz z miastem Słupsk), bytowskiego oraz lęborskiego. Synoptycy przewidują tam przyrost pokrywy śnieżnej o 30-50 cm, a miejscami nawet do 60 cm.
Na pozostałym obszarze wybrzeża obowiązują alerty II i I stopnia - tam śniegu może spaść od 10 do 30 cm. Ostrzeżenia I stopnia przed opadami śniegu wydano również dla południowych powiatów województwa dolnośląskiego.