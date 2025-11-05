Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oświadczył, że Republika Południowej Afryki nie powinna być członkiem grupy G20. Zapowiedział również, że nie weźmie udziału w listopadowym szczycie G20, który odbędzie się w tym kraju.

Popatrzcie, co dzieje się w części RPA. (...) Mamy spotkanie G20 w RPA, ale nie jadę tam. RPA nie powinno być już nawet w żadnej grupie G. Bo to, co tam się dzieje, jest złe. Powiedziałem im, że nie jadę tam. Nie zamierzam reprezentować tam naszego kraju. Nie powinno tego (spotkania) tam być - powiedział Trump podczas wystąpienia w Miami.

Szczyt G20 w Republice Południowej Afryki zaplanowano na 22-23 listopada. Stany Zjednoczone ma reprezentować wiceprezydent J.D. Vance.

Trump uzasadnił swoją decyzję sytuacją Afrykanerów (białych mieszkańców RPA i Namibii wywodzących się od europejskich osadników - red.) w RPA, którzy - jego zdaniem - padają ofiarą dyskryminacji w kraju zamieszkanym w większości przez czarnoskórą ludność. Rząd RPA stanowczo odrzucił te zarzuty.

Według doniesień medialnych mniejszość afrykanerska ma być traktowana priorytetowo przy przyznawaniu statusu uchodźcy w USA. Trump ustalił limit przyjęć uchodźców na rok fiskalny 2026 na rekordowo niskim poziomie 7,5 tysiąca osób.

Czym jest grupa G20?

G20 to forum międzynarodowe, które celem jest koordynacja polityki gospodarczej i finansowej na poziomie globalnym, a także wspólne rozwiązywanie najważniejszych problemów ekonomicznych i politycznych.

Państwami członkowskimi G20 są: Argentyna, Australia, Brazylia, Chiny, Francja, Indie, Indonezja, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Meksyk, Niemcy, Rosja, Arabia Saudyjska, Republika Południowej Afryki, Turcja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Włochy, Unia Europejska oraz Unia Afrykańska.