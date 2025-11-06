Nie żyje Leszek Kłosiński. Związany z branżą kosmetyczną biznesmen był prezesem marek Oceanic i Miya. Zginął tragicznie, uprawiając sport, podczas wakacji z rodziną.
Pogrzeb przedsiębiorcy odbędzie się w sobotę w Sopocie.
O śmierci biznesmena poinformowała firma inwestycyjna TDJ, której był współpracownikiem. Przekazała, że Kłosiński zginął tragicznie, uprawiając sport, podczas wakacji z rodziną.
Kłosiński zarządzał w tej firmie spółkami portfelowymi. Był też członkiem Rady Nadzorczej spółki Formika, a wcześniej prezesem marki Miya i Oceanic.
"Leszek był jedną z najbardziej doświadczonych osób w polskiej branży beauty" - napisała grupa na stronie internetowej.
Przypomniała, że przedsiębiorca związany był z firmą Oceanic przez ponad 21 lat, pełniąc funkcję menedżera projektu, następnie dyrektora zarządzającego i prezesa zarządu. W 2021 wspólnie z TDJ przeprowadził akwizycję spółki Kanani Europe, producenta kosmetyków Miya Cosmectics, i objął stanowisko prezesa jej zarządu. Nadzorował proces sprzedaży tej spółki, zakończony w 2024 roku.
"Leszek, na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako człowiek pełen wyjątkowej mądrości, przedsiębiorczości, energii i zaangażowania. Jako osoba o wyjątkowej empatii, życzliwości, szczerości i talencie do nazywania rzeczy po imieniu. Jako wyjątkowy przedsiębiorca, odważny lider, ale też po prostu jako niesamowicie pracowity, lojalny i radosny człowiek" - pożegnała przedsiębiorcę grupa TDJ.
Jak poinformowała, uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę o godz. 12 w kościele pw. Świętego Michała Archanioła w Sopocie. Spocznie na cmentarzu katolickim przy ul. Jacka Malczewskiego.