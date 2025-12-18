Na której wigilii był – oficjalnej czy tej u Mateusza Morawieckiego? Czy były premier postawił się prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu? Czy odejdzie z PiS? Kto ma teraz największą szansę na zostanie przyszłym premierem w prawicowym rządzie? O to zapytamy gościa Popołudniowej rozmowy w RMF FM - Szymona Szynkowskiego vel Sęka, posła Prawa i Sprawiedliwości.

Poruszymy także temat rosnących notowań partii Grzegorza Brauna. Czy Konfederacja Korony Polskiej zyskuje zwolenników dzięki zamieszaniu w PiS? Komu zabiera wyborców - Konfederacji czy Prawu i Sprawiedliwości? Czy Szymon Szynkowski vel Sęk jest zwolennikiem wspólnego rządu PiS, Konfederacji i partii Grzegorza Brauna?

Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o usunięciu Okrągłego Stołu z Pałacu Prezydenckiego. Czy powinien trafić do Muzeum Historii Polski, jak proponuje prezydent?

Zapytamy także o wizytę prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce. Czego poseł PiS po niej oczekuje? Czy szanse na zawarcie rozejmu przed świętami zmalały do zera? Czy Europa samodzielnie udzieli gwarancji Ukrainie?

