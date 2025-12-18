Europoseł Krzysztof Brejza z Koalicji Obywatelskiej ocenił w mediach społecznościowych, że usuwając Okrągły Stół, Karol Nawrocki uderza w braci Kaczyńskich. Z tego typu diagnozą nie zgodził się poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel.

"Dla Lecha i Jarosława Kaczyńskich Okrągły Stół miał być środkiem do celu, jakim była wolna Polska. Zagrywką taktyczną, która miała umożliwić odsunięcie komunistów od władzy, by w następnym kroku usunąć wszelkie relikty PRL z życia politycznego. Mówili o tym wielokrotnie. Tymczasem - parafrazując marszałka Czarzastego - wyście się z komunistami dogadali. A teraz fetyszyzujecie symbolizujący to mebel" - stwierdził Fogiel.