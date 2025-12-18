Decyzja Karola Nawrockiego o usunięciu Okrągłego Stołu jest szeroko komentowana przez polityków różnych opcji. Szef resortu spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński ocenił, że historyczny mebel "kłuł w oczy" prezydenta. "Parafrazując marszałka Czarzastego - wyście się z komunistami dogadali. A teraz fetyszyzujecie symbolizujący to mebel" - stwierdził poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel, odnosząc się do krytyków decyzji Nawrockiego.
"Nawrocki wyrzucił "okrągły stół" z Pałacu Prezydenckiego. Kłuł w oczy symbol pokojowego, bezkrwawego i wzorcowego dla całego świata przejścia od dyktatury do demokracji" - napisał na portalu X minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. "Jakież to wymowne..." - dodał polityk Koalicji Obywatelskiej.