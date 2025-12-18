Szwajcarskie Berno zostało uznane za najprzyjemniejsze miasto do życia na świecie według najnowszego rankingu "Location Ratings" na lata 2025-26, przygotowanego przez renomowaną firmę konsultingową ECA International. Wyniki zestawienia, obejmującego aż 275 miast z całego globu, nie pozostawiają wątpliwości – to właśnie Europa jest kontynentem, gdzie jakość życia osiąga najwyższy poziom.

Berno, Szwajcaria / Shutterstock

Berno - szwajcarska perła na szczycie światowego rankingu

Stolica Szwajcarii, licząca niespełna 150 tysięcy mieszkańców, nie tylko zachwyca turystów, ale także zapewnia swoim mieszkańcom wyjątkowy komfort życia. Berno zdobyło najwyższe noty w wielu kategoriach, które wykraczają daleko poza typowe walory turystyczne.

Eksperci ECA International oceniali miasta na podstawie takich kryteriów jak bezpieczeństwo osobiste, rozwinięta infrastruktura, dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej, stabilność polityczna, dostępność obiektów rekreacyjnych, warunki mieszkaniowe, usługi komunalne oraz klimat.

Miasto, które łączy historię, nowoczesność i naturę

Berno to miejsce, gdzie historia spotyka się z nowoczesnością. Jego średniowieczne centrum, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, zachwyca niepowtarzalną atmosferą. Symbolem miasta jest słynna Wieża Zegarowa, której mechaniczne figurki co godzinę przyciągają tłumy mieszkańców i turystów. Urokliwe arkady, ciągnące się kilometrami, pozwalają na komfortowe zakupy niezależnie od pogody, a liczne fontanny nadają Staremu Miastu wyjątkowego charakteru.

Nie sposób nie wspomnieć o bliskości natury. Malownicza rzeka Aare otacza starówkę, tworząc niezwykłą pętlę, która zachęca do spacerów i odpoczynku na świeżym powietrzu. Park Niedźwiedzi, położony nad brzegiem rzeki, pozwala podziwiać zwierzęta będące symbolem miasta, a Park Różany, usytuowany na wzgórzu, oferuje zapierające dech w piersiach widoki na panoramę Berna.

Europejska dominacja w rankingu

Tegoroczne zestawienie "Location Ratings" potwierdza, że europejskie miasta są liderami pod względem jakości życia. W pierwszej dziesiątce znalazły się wyłącznie metropolie ze Starego Kontynentu. Zaskakujący jest fakt, że aż 38 z 50 najwyżej ocenionych miast to ośrodki europejskie.

