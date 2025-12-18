Karol Nawrocki zdecydował o usunięciu z Pałacu Prezydenckiego Okrągłego Stołu. "Nie możemy kolejnych pokoleń Polaków infekować przaśnością systemu komunistycznego" - przekonywał prezydent. Jak dodał, "Polskę stać na dużo więcej niż idealizowanie Okrągłego Stołu".

Okrągły Stół - mebel, przy którym na początku 1989 roku władze PRL negocjowały z przedstawicielami opozycji warunki porozumienia politycznego - znika z Pałacu Prezydenckiego.

Prezydent Karol Nawrocki przekazał, że Okrągły Stół będzie można oglądać w Muzeum Historii Polski.

Karol Nawrocki sprzeciwił się idealizowaniu obrad Okrągłego Stołu. Część uczestników historycznych negocjacji oskarżył o syndrom sztokholmski.

"Dziś skończył się w Polsce postkomunizm" - oświadczył triumfalnie prezydent, nawiązując do słów, którymi aktorka Joanna Szczepkowska skomentowała wybory z 4 czerwca 1989 r.

Karol Nawrocki tłumaczył w krótkim oświadczeniu, że o Okrągłym Stole nie można zapomnieć, bo to ważny element dyskusji historycznej. Nie można go także idealizować, oddając mu hołd w Pałacu Prezydenckim - zwracał uwagę.

Prezydent w swoim wystąpieniu mówił też o uczestnikach historycznych negocjacji przy Okrągłym Stole i ich motywacjach.

Ci, którzy siadali po jednej stronie, chcieli sprawić, aby Polska po roku 1989 była hybrydą z jednej strony demokracji, a z drugiej strony systemu komunistycznego. Drudzy siadali z dobrymi intencjami, aby na Okrągły Stół patrzeć jak na punkt strategiczny, pewien taktyczny moment w drodze do tego, aby Polska w krótkim czasie miała niezależne, w pełni wolne wybory i była państwem suwerennym i niepodległym, odciętym od systemu komunistycznego - wspominał.

"Wybaczono wszystkie zbrodnie"

Prezydent Nawrocki stwierdził też, że u części uczestników obrad Okrągłego Stołu, którzy byli wcześniej represjonowani przez komunistyczne władze, pojawił się syndrom sztokholmski.

Wybaczono wszystkie zbrodnie systemu komunistycznego. Nadal wspierano w wymiarze symbolicznym, partyjnym i politycznym tych, którzy mordowali Polaków - dodał. Nawiązał przy tym do masakry robotników w czasie "czarnego czwartku" w Gdyni i niedawnej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

Z całą pewnością Pałac Prezydencki to nie jest miejsce, w którym nadal powinien stać Okrągły Stół - ocenił Karol Nawrocki.

W najważniejszym gmachu w Rzeczpospolitej, w Pałacu Prezydenckim, Okrągły Stół nie powinien być symbolem, który będzie opowiadał o naszej przyszłości przede wszystkim, bo dziś, w XXI wieku młodzi Polacy (...), ale też moje pokolenie Polaków, nie musi iść na żadne układy z byłymi dyktatorami, komunistami czy z postkomunistami - przekonywał prezydent.

"Skończył się postkomunizm"

W swoim wystąpieniu następca Andrzeja Dudy nawiązał do głośnej wypowiedzi aktorki Joanny Szczepkowskiej sprzed lat. W Dzienniku Telewizyjnym ogłosiła ona, że "4 czerwca 1989 skończył się w Polsce komunizm".

Dziś szanowni państwo skończył się w Polsce postkomunizm - zauważył Nawrocki. Jednocześnie wyraził nadzieję, że to nie przedwczesna diagnoza.

Niech żyje wolna Polska - dodał na koniec prezydent.

Historyczny mebel ma trafić do Muzeum Historii Polski. Z zapowiedzi prezydenta wynika, że będzie tam eksponowany od 2027 r.