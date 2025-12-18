Spotkanie z policją było dla Michelle prawdziwym szokiem. Powiedzieli mi: "Nie jesteś tym, za kogo się uważasz. Jesteś osobą zaginioną. Jesteś Michelle Marie Newton" - relacjonowała później. Kobieta, która przez całe życie była przekonana o swojej tożsamości, musiała zmierzyć się z nową, nieznaną dotąd przeszłością.

Michelle natychmiast skontaktowała się z biurem szeryfa hrabstwa Jefferson i rozpoczęła przygotowania do długo wyczekiwanego spotkania z ojcem. Po 42 latach rodzina mogła się wreszcie zobaczyć.

Wzruszające spotkanie po latach

Joseph Newton nie krył emocji podczas pierwszego spotkania z córką po ponad czterech dekadach rozłąki. Ona zawsze była w naszych sercach. Nie potrafię opisać tego momentu, gdy mogłem znów ją objąć. To było jak narodziny dziecka. Jak anioł - mówił wzruszony ojciec.

Michelle i Joseph wspólnie pojawili się na rozprawie sądowej Debry Newton, która została oskarżona o uprowadzenie dziecka. Kobieta została zwolniona za kaucją, którą wpłacił członek rodziny.

Michelle nie opowiedziała się jednoznacznie po żadnej ze stron. Moim zamiarem jest wspierać ich oboje i pomóc im uporać się z tą sytuacją, byśmy wszyscy mogli się w końcu uleczyć - podkreśliła w rozmowie z mediami.