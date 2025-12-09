Archidiecezja Nowego Jorku sprzedaje dawną siedzibę na Manhattanie, a uzyskana kwota zasili fundusz na odszkodowania dla ofiar wykorzystania seksualnego przez księży. Zakłada się, że fundusz finansowany ze sprzedaży aktywów i oszczędności osiągnie 300 mln dolarów.

Fundusz zostanie przeznaczony na odszkodowania / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ogłoszenie informacji o funduszu nastąpiło po tym, gdy w poniedziałek sędzia federalny zatwierdził ugodę, na mocy której Archidiecezja Nowego Orleanu wypłaci 230 mln dolarów setkom ofiar nadużyć seksualnych ze strony duchownych - przypomniał portal Independent.

Archidiecezja wyznaczyła emerytowanego sędziego Daniela J. Buckleya na mediatora, którego rolą będzie wypracowywanie ugód z ofiarami.

Buckley pełnił wcześniej podobną rolę w negocjacjach między poszkodowanymi a archidiecezją Los Angeles.

Rzecznik archidiecezji wyraził nadzieję, że fundusz pokryje ugody większości, jeśli nie wszystkich spośród ok. 1,3 tys. niezaspokojonych roszczeń.