Wenezuelska konstytucja jasno stanowi, że jeżeli z jakiegoś powodu Nicolas Maduro nie może pełnić swoich obowiązków, władzę w kraju przejmuje wiceprezydent. Wiemy, że dyktator został schwytany przez Stany Zjednoczone, zagadką pozostaje natomiast, gdzie przebywa jego zastępczyni - Delcy Rodriguez.
Gdzie jest wiceprezydent Wenezueli Delcy Rodriguez? To ona przejmuje władzę w kraju, jeżeli z jakiegoś powodu swoich obowiązków nie może pełnić Nicolas Maduro.
Tak jest właśnie teraz - Maduro w kraju nie ma, bo został schwytany przez siły amerykańskie. On i jego żona Cilia Flores zostali pojmani przez komandosów z Delta Force w środku nocy, gdy spali w swojej sypialni.
Reuters twierdzi, powołując się na cztery źródła, że wiceprezydent Wenezueli przebywa obecnie w Rosji. Agencja Reutera zauważa, że Rodriguez pojawiła się w wyemitowanym wcześniej w sobotę nagraniu w telewizji państwowej, w którym domagała się dowodów na to, że Maduro i jego żona żyją.
Moskwa jednak zaprzecza, by gościła zastępczynię wenezuelskiego dyktatora. Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow powiedział, cytowany przez agencję TASS, że informacja, jakoby Rodriguez przebywała w Rosji, jest fałszywa.
Rosyjskie media podały, że szef rosyjskiej dyplomacji rozmawiał telefonicznie z Rodriguez i zapewnił ją o "solidarności w obliczu zbrojnej agresji".
Reuters podaje również, że w Caracas, stolicy Wenezueli, pozostaje brat Delcy Rodriguez, Jorge, który jest przewodniczącym wenezuelskiego parlamentu.
Agencja podkreśla, że od czasu rozpoczęcia amerykańskiej operacji specjalnej szef Zgromadzenia Narodowego nie pojawił się publicznie.