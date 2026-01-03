Wenezuelska konstytucja jasno stanowi, że jeżeli z jakiegoś powodu Nicolas Maduro nie może pełnić swoich obowiązków, władzę w kraju przejmuje wiceprezydent. Wiemy, że dyktator został schwytany przez Stany Zjednoczone, zagadką pozostaje natomiast, gdzie przebywa jego zastępczyni - Delcy Rodriguez.

Delcy Rodriguez / JUAN BARRETO/AFP / East News

Gdzie jest wiceprezydent Wenezueli Delcy Rodriguez? To ona przejmuje władzę w kraju, jeżeli z jakiegoś powodu swoich obowiązków nie może pełnić Nicolas Maduro.

Tak jest właśnie teraz - Maduro w kraju nie ma, bo został schwytany przez siły amerykańskie. On i jego żona Cilia Flores zostali pojmani przez komandosów z Delta Force w środku nocy, gdy spali w swojej sypialni .

Rosja zaprzecza

Reuters twierdzi, powołując się na cztery źródła, że wiceprezydent Wenezueli przebywa obecnie w Rosji. Agencja Reutera zauważa, że Rodriguez pojawiła się w wyemitowanym wcześniej w sobotę nagraniu w telewizji państwowej, w którym domagała się dowodów na to, że Maduro i jego żona żyją.

Moskwa jednak zaprzecza, by gościła zastępczynię wenezuelskiego dyktatora. Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow powiedział, cytowany przez agencję TASS, że informacja, jakoby Rodriguez przebywała w Rosji, jest fałszywa.

Rosyjskie media podały, że szef rosyjskiej dyplomacji rozmawiał telefonicznie z Rodriguez i zapewnił ją o "solidarności w obliczu zbrojnej agresji".

Jej brat nie pojawił się publicznie

Reuters podaje również, że w Caracas, stolicy Wenezueli, pozostaje brat Delcy Rodriguez, Jorge, który jest przewodniczącym wenezuelskiego parlamentu.

Agencja podkreśla, że od czasu rozpoczęcia amerykańskiej operacji specjalnej szef Zgromadzenia Narodowego nie pojawił się publicznie.