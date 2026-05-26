Korea Północna wystrzeliła we wtorek kilka pocisków, w tym co najmniej jeden pocisk balistyczny krótkiego zasięgu - poinformowała południowokoreańska armia. To pierwszy test rakietowy Pjongjangu od nieco ponad miesiąca.

Korea Północna wystrzeliła niezidentyfikowany pocisk (zdjęcie ilustracyjne)

Połączone Szefostwo Sztabów Republiki Korei poinformowało we wtorkowy poranek, że pociski zostały wystrzelone około godziny 13:00 czasu lokalnego (około godziny 6:00 czasu polskiego) z okolic miasta Chŏngju w prowincji P’yŏngan Północny na zachodzie kraju.

Południowokoreańska armia przekazała, że jeden z pocisków balistycznych krótkiego zasięgu przeleciał około 80 kilometrów, zanim wpadł do wody u zachodnich wybrzeży Korei Północnej.

Reuters przypomina, że był to pierwszy test rakietowy Korei Północnej od 19 kwietnia, kiedy kraj ten wystrzelił wiele pocisków krótkiego zasięgu. Pjongjang informował wówczas również o przeprowadzeniu testów nowej głowicy kasetowej, przenoszonej przez pocisk balistyczny, a także broni elektromagnetycznej. Analitycy uznali, że było to częścią działań, które mają na celu zademonstrowanie zdolności Korei Północnej do prowadzenia nowoczesnej wojny.

Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Korei Południowej podczas wtorkowego briefingu prasowego wezwał Koreę Północną do odpowiedzi na propozycje pokojowe Seulu i działań na rzecz zmniejszenia napięć na Półwyspie Koreańskim.

Korea Północna rozbudowuje potencjał odstraszania nuklearnego

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un oświadczył w marcu, że status jego kraju jako państwa posiadającego broń jądrową nie podlega dyskusjom, a rozbudowa potencjału "odstraszania nuklearnego" w samoobronie jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa narodowego.

Agencja AP przypomina, że władze w Pjongjangu skoncentrowały się na rozwijaniu zdolności jądrowych i rakietowych od czasu, gdy w 2019 r. załamały się rozmowy z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem dotyczące potencjału atomowego Korei Północnej.

Amerykański przywódca wielokrotnie wyrażał chęć powrotu do rozmów z Kim Dzong Unem, ale Pjongjang dotychczas ignorował te propozycje. Wezwał też Waszyngton do wycofania żądania rozbrojenia nuklearnego Korei Północnej jako warunku wstępnego rozmów.