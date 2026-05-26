Na taką pogodę wielu z nas czekało od tygodni. Termometry na zachodzie kraju wskażą we wtorek nawet 30 stopni Celsjusza, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed upałami. Ciepło będzie też w innych regionach.

Ostrzeżenia IMGW

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed upałami dla większości obszaru woj. lubuskiego, zachodniej części woj. wielkopolskiego oraz powiatów położonych na południu woj. zachodniopomorskiego i na północy woj. dolnośląskiego.

Temperatura maksymalna w dzień może na obszarze objętym ostrzeżeniami wynieść od 28 do 30 st. C. Alerty zaczną obowiązywać o godz. 13 we wtorek i pozostaną w mocy do godz. 19.

Ostrzeżenia I stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia.