Na taką pogodę wielu z nas czekało od tygodni. Termometry na zachodzie kraju wskażą we wtorek nawet 30 stopni Celsjusza, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed upałami. Ciepło będzie też w innych regionach.

  • IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem.
  • Polska znajduje się pod wpływem wyżu. Jaką pogodę przyniesie?
Ostrzeżenia IMGW

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed upałami dla większości obszaru woj. lubuskiego, zachodniej części woj. wielkopolskiego oraz powiatów położonych na południu woj. zachodniopomorskiego i na północy woj. dolnośląskiego. 

Temperatura maksymalna w dzień może na obszarze objętym ostrzeżeniami wynieść od 28 do 30 st. C. Alerty zaczną obowiązywać o godz. 13 we wtorek i pozostaną w mocy do godz. 19.

Ostrzeżenia I stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia.

Nawet 30 stopni na termometrach

Polska jest pod wpływem wyżu z centrami w rejonie Wysp Brytyjskich i Niemiec, jedynie północny wschód kraju znajduje się na skraju niżu znad północno-zachodniej Rosji, w strefie mało aktywnego frontu atmosferycznego. Napływa ciepłe powietrze polarne morskie, jedynie na północnym wschodzie chłodniejsze.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hPa. Przewiduje się spadek ciśnienia.

We wtorek zachmurzenie małe lub bezchmurnie, jedynie miejscami na północnym wschodzie i północnym zachodzie okresami umiarkowane i duże. Na Suwalszczyźnie możliwe słabe przelotne opady deszczu, a pod koniec dnia przelotne opady deszczu i burze możliwe również na północnym zachodzie. Temperatura maksymalna od 19 st. C na wybrzeżu i 20 st. C na północnym wschodzie, około 25 st. C w centrum, do 30 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami dość silny, w porywach do 55-60 km/h, na wybrzeżu do 65 km/h, północno-zachodni i zachodni.

Burzowa noc?

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo wzrastające do dużego i miejscami przelotne opady deszczu, a na Lubelszczyźnie i Mazowszu możliwe burze. Bez opadów jedynie w rejonie wybrzeża oraz na krańcach południowych i południowo-zachodnich. 

Temperatura minimalna od 9 st. C, 11 st. C na północy do 16 st. C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, na wybrzeżu także dość silny i w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich. W górach porywy wiatru do 60 km/h, a w Górach Świętokrzyskich i Bieszczadach przejściowo do 70 km/h.

W środę najcieplej na południu

W środę w północno-zachodniej części kraju zachmurzenie na ogół małe i bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i miejscami przelotne opady deszczu, a na krańcach południowych i południowo-wschodnich możliwe burze. Na krańcach południowych prognozowana suma opadów do około 12 mm. 

Temperatura maksymalna od 15 st. C na wybrzeżu i 17 st. C na północnym wschodzie, około 20 st. C w centrum, do 25 st. C, 26 st. C na południu. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, a na północnym wschodzie do 65 km/h, północno-zachodni. W górach porywy wiatru do 65 km/h, a w Górach Świętokrzyskich, Tatrach i Bieszczadach przejściowo do 70 km/h.

