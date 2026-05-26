Alert dla 12 miast we Włoszech. Temperatury już są znacznie wyższe od średniej dla tego okresu. Upały nadeszły prawie miesiąc wcześniej niż zwykle.

W Rzymie panują już dotkliwe upały

W 12 miastach we Włoszech obowiązywać będzie we wtorek alert z powodu upałów.

Ministerstwo zdrowia rozpoczęło publikację biuletynów z oznakowaniem stopnia zagrożenia związanego z wysokimi temperaturami.

Podczas pierwszej fali gorąca w tym roku temperatury, zwłaszcza na północy i w centrum kraju, są wyższe o 7-10 stopni niż wynosi średnia pod koniec maja. Według prognoz meteorologów w najbliższych dniach temperatury będą sięgać nawet 33-35 stopni.

Pomarańczowy alert

We wtorek pomarańczowy alert, czyli drugiego stopnia w trzystopniowej skali ustalonej przez resort zdrowia, obowiązywać będzie w Rzymie, Bolonii, Bolzano, Brescii, Florencji, Frosinone, Perugii, Rieti, Turynie, Trieście, Wenecji i Viterbo.

W środę będzie tych miast 15, bo dołączą Latina, Mediolan i Werona.

Alert drugiego stopnia oznacza, że wysokie temperatury mogą być groźne dzieci, osób starszych i chorych.

W Rzymie już bardzo gorąco

Ministerstwo zdrowia będzie prowadzić codzienny monitoring w 27 włoskich miastach do 20 września.

Bardzo dotkliwe upały panują już w Rzymie, gdzie przebywają dziesiątki tysięcy turystów.

Władze stołecznego regionu Lacjum w wydanym w poniedziałek rozporządzeniu wprowadziły zakaz pracy pod gołym niebem, a więc zwłaszcza w rolnictwie i budownictwie w godzinach 12.30-16.00 w dniach podwyższonego zagrożenia dla zdrowia z powodu wysokich temperatur.