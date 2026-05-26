Międzynarodowa Unia Astronomiczna ogłosiła nadanie nazw dwóm planetoidom, które upamiętniają postaci związane z Polską. Jedna z nich honoruje wybitnego duchownego z XVII wieku, druga - współczesnych popularyzatorów nauki o minerałach i meteorytach.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Międzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU) nadała dwóm planetoidom nazwy upamiętniające Polaków: św. Andrzeja Bobolę oraz popularyzatorów mineralogii Milenę i Kamila Caparów.

Odkrywcami tych obiektów są polscy i polsko-litewscy astronomowie, którzy mają na swoim koncie wiele podobnych odkryć.

Nazwy planetoid są oficjalnie zatwierdzane przez specjalną komisję IAU po zgłoszeniu przez odkrywców.

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

W majowych wydaniach biuletynu WGSBN, publikowanego przez Międzynarodową Unię Astronomiczną (IAU), pojawiły się dwie nowe nazwy planetoid związanych z Polską. To efekt pracy zarówno naukowców, jak i pasjonatów, którzy od lat przyczyniają się do popularyzacji wiedzy o kosmosie i Ziemi.

Planetoida Bobola - hołd dla świętego

Pierwsza z nowych nazw, ogłoszona 4 maja, to (651104) Bobola. Planetoida ta, wcześniej znana jako 2012 VY87, została nazwana na cześć Andrzeja Boboli - polskiego jezuity, kaznodziei i męczennika, który żył na przełomie XVI i XVII wieku. Bobola był aktywny w Braniewie, Wilnie i Bobrujsku, a jego życie zakończyło się tragiczną śmiercią w Janowie Poleskim. W 1853 roku został beatyfikowany, a w 1938 roku kanonizowany przez Kościół katolicki.

Odkrycia planetoidy dokonali Kazimieras Černis (Kazimierz Czernis), polsko-litewski astronom z Uniwersytetu Wileńskiego, oraz Richard P. Boyle. Obiekt został zaobserwowany 14 listopada 2012 roku w amerykańskim Obserwatorium Mount Graham.

Capar - docenieni popularyzatorzy mineralogii

Druga planetoida, (818660) Capar, której nazwa pojawiła się w biuletynie z 25 maja, upamiętnia Milenę Capar i Kamila Capara - polskich pasjonatów mineralogii i meteorytyki. Od ponad dekady organizują oni wystawy i seminaria poświęcone minerałom i meteorytom w całej Europie, dzieląc się swoją wiedzą i kolekcjami z szeroką publicznością.

Odkrywcami tej planetoidy są Michał Kusiak i Michał Żołnowski, którzy zaobserwowali ją 6 listopada 2013 roku w Obserwatorium Rantiga (Tincana).

Polskie nazwiska wśród gwiazd

Obie planetoidy krążą wokół Słońca w głównym pasie asteroid, pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza. Bobola potrzebuje na okrążenie Słońca 2,56 roku, a Capar - 3,55 roku.

Warto podkreślić, że polscy astronomowie, tacy jak Michał Kusiak, Michał Żołnowski czy Kazimierz Czernis, mają na swoim koncie dziesiątki odkryć, którym nadano polskie nazwy - od królów i wybitnych postaci historycznych, po mniej znanych, ale zasłużonych przedstawicieli nauki, sportu czy kultury.

Jak nadaje się nazwy planetoidom?

Prawo do nadawania nazw planetoidom przysługuje ich odkrywcom. Propozycje trafiają do Międzynarodowej Unii Astronomicznej, która ocenia je pod kątem zgodności z kryteriami i unikalności. Po akceptacji i publikacji nazwa staje się oficjalna i trafia do międzynarodowych katalogów.