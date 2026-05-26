Ponad 40 strażaków walczyło z groźnym pożarem, który wybuchł w jednym z szeregowców w Szczecinie. Ogień pojawił się w środku nocy i błyskawicznie rozprzestrzenił się na kolejne mieszkania. Na szczęście mieszkańcy zdążyli się ewakuować, jednak jeden ze strażaków został ranny podczas akcji.

/ KW PSP w Szczecinie /

Jak informuje reporterka RMF FM Anna Pałamar, do niebezpiecznego zdarzenia doszło w nocy poniedziałku na wtorek w jednym z szeregowców na terenie Szczecina.

Około godziny 2:00 mieszkańcy zauważyli ogień, który w krótkim czasie objął kolejne lokale. Pożar rozprzestrzenił się na pięć mieszkań.

Szybka ewakuacja

W chwili wybuchu pożaru w budynku przebywali ludzie, którzy na szczęście zdołali opuścić swoje domy jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych.

Nikt z lokatorów nie wymagał pomocy medycznej.

Akcja gaśnicza była jednak bardzo wymagająca - wzięło w niej udział ponad 40 strażaków.

Podczas prowadzenia działań ratowniczych doszło do niebezpiecznego incydentu. Jeden z funkcjonariuszy został ranny.

W trakcie prowadzonych działań ranny został jeden z funkcjonariuszy, który doznał rozcięcia ręki, po udzieleniu pomocy został przewieziony do szpitala. Łączna powierzchnia tego pożaru wyniosła około 500 metrów kwadratowych - przekazał asp. Dariusz Schacht, rzecznik Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Ogień zniszczył pięć mieszkań w szeregowcu. Straty materialne są bardzo duże. Przyczyny pożaru będą ustalane przez biegłych.