Od soboty, 30 maja, mieszkańców krakowskiej Nowej Huty czekają poważne utrudnienia w ruchu. Rozpoczynają się prace remontowe na węźle „Kombinat”, które wpłyną zarówno na komunikację tramwajową, jak i autobusową. Prace potrwają do 3 lipca, a pasażerowie muszą przygotować się na zmiany tras i objazdy. Utrudnienia będa tez dla kierowców.

/ fot. Paweł Krawczyk/krakow.pl /

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl .

Pasażerowie komunikacji miejskiej w krakowie muszą przygotować się na zmiany i utrudnienia. W związku z remontem wyłączone z eksploatacji zostanie torowisko na odcinku "Kombinat" - "Kopiec Wandy".

Tramwaje będą kursować jedynie na odcinku Al. Solidarności - ul. Ujastek, w obu kierunkach.

Ruch samochodowy od 30 maja do 15 czerwca będzie prowadzony po jezdni północnej, od strony ul. Ujastek. Kierowcy powinni liczyć się z możliwymi korkami i utrudnieniami w rejonie prowadzonych prac.

Zakres prac na węźle "Kombinat"

W ramach remontu zaplanowano między innymi wymianę rozjazdu od strony ul. Ujastek Mogilski, naprawę peronu autobusowo-tramwajowego, naprawę torowiska w rejonie węzła rozjazdów oraz na długości pętli autobusowej oraz naprawę sieci trakcyjnej na całym obszarze prowadzonych prac.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Remont oznacza także zmiany w kursowaniu tramwajów i autobusów. Od 30 maja pasażerowie muszą przygotować się na nowe trasy i przystanki.



Tramwaje będą kursować w następujący sposób:



nr 16 - będzie kursować po trasie czasowo zmienionej: "Mistrzejowice" - ... - Al. Andersa, Al. Solidarności, ul. Ujastek Mogilski - "Zajezdnia Nowa Huta"

- będzie kursować po trasie czasowo zmienionej: "Mistrzejowice" - ... - Al. Andersa, nr 21 - będzie kursować po trasie czasowo zmienionej: Trasa podstawowa: "Os. Piastów" - ... - Al. Andersa, Al. Jana Pawła II, ul. Ptaszyckiego , ul. Igołomska - "Pleszów" Trasa wariantowa (kursy zwykle realizowane do pętli "Kopiec Wandy"): "Os. Piastów" - ... - Al. Andersa, Al. Jana Pawła II, ul. Ptaszyckiego - "Bardosa" Kursy wariantowe zwykle realizowane od przystanku "Zalew Nowohucki" do przystanku "Kombinat" będą wykonywane z / do przystanku "Plac Centralny im. R. Reagana" (przystanek końcowy na Al. Solidarności)

- będzie kursować po trasie czasowo zmienionej: nr 22 - będzie kursować po trasie czasowo zmienionej: "Borek Fałęcki" - ... - Al. Solidarności, ul. Ujastek - "Zajezdnia Nowa Huta"

- będzie kursować po trasie czasowo zmienionej: "Borek Fałęcki" - ... - Al. Solidarności, nr 44 - nadal będzie zawieszona

- nadal będzie zawieszona nr 75 - będzie kursować po trasie czasowo zmienionej: Trasa podstawowa: "Górka Narodowa P+R" - ... - Plac Centralny im. R. Reagana, Al. Jana Pawła II, ul. Ptaszyckiego - "Bardosa " Kursy wariantowe zwykle realizowane od przystanku "Zalew Nowohucki" do przystanku "Kombinat" będą wykonywane z / do przystanku "Plac Centralny im. R. Reagana" (przystanek końcowy na Al. Solidarności)

- będzie kursować po trasie czasowo zmienionej:

Linie autobusowe:

nr 142, 442, 601 - w kierunku od ul. Ujastek do Al. Solidarności będą kursować bez zmian, natomiast w kierunku od Al. Solidarności do ul. Ujastek będą przejeżdżać przez teren pętli autobusowej do przystanku "Kombinat" 05 i dalej bez zmian

- w kierunku od ul. Ujastek do Al. Solidarności będą kursować bez zmian, natomiast w kierunku od Al. Solidarności do ul. Ujastek będą przejeżdżać przez teren pętli autobusowej do przystanku "Kombinat" 05 i dalej bez zmian nr 149 - w kierunku "Szpitala Okulistycznego" będzie kursować południową jezdnią Al. Solidarności, następnie przejeżdżać przez teren pętli autobusowej do ul. Ujastek, skręcać w północną jezdnię Al. Solidarności, obsługiwać przystanek "Kombinat" 04 i dalej jechać jak dotychczas do ul. Wańkowicza.





Przewidywany termin zakończenia całości robót to 3 lipca.



