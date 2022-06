W II turze wyborów parlamentarnych we Francji w niedzielę koalicja prezydencka Emmanuela Macrona zdobędzie od 205 do 235 miejsc w Zgromadzeniu Narodowym, zaś koalicja lewicy Nupes pod wodzą Jeana-Luca Melenchona od 170 do 190 mandatów - wynika z sondażu instytutu Elabe -SFR-Express.

Emmanuel Macron / Michel Spingler / POOL / PAP/EPA Na trzecim miejscu plasuje się Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen z wynikiem od 75 do 95 mandatów. Frekwencja wyborcza szacowana jest na poziomie 46 proc. Pierwsza tura tydzień wcześniej Pierwsza tura wyborów odbyła się tydzień wcześniej, tj. 12 czerwca, w której mandaty uzyskało zaledwie 5 deputowanych, którzy nie muszą już pojedynkować się w II turze. Po ogłoszeniu wyników I tury Melenchon, którego koalicja Nupes prowadziła nieznacznie w exit polls, zakwestionował sposób liczenia głosów przez MSW, oskarżając resort o niezaliczenie lewicowych kandydatów w terytoriach zamorskich Francji do Nupes, co miało sprawić, że koalicja lewicy ostatecznie zdobyła mniejszy procent głosów niż koalicja prezydencka. Koalicja prezydencka Razem w I turze wyborów zdobyła 25,75 proc. głosów, Nupes - 25,66 proc. Różnica między obiema formacjami wyniosła zaledwie około 21 tys. głosów. Na trzecim miejscu uplasowało się prawicowo-populistyczne Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen z wynikiem 18,68 proc. Czwartą pozycję zajęli Republikanie z wynikiem 10,42 proc. Zobacz również: Francuzi wybierają parlament. Koalicja Macrona walczy z lewicą