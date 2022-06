"To byli na pewno politycy, którzy jechali czegoś się dowiedzieć, z jakąś informacją do Kijowa" – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Marcin Przydacz, wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W czwartek wizytę w stolicy Ukrainy złożyli prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Olaf Scholz, premier Włoch Mario Draghi i prezydent Rumunii Klaus Iohannis.

Marcin Przydacz / Piotr Szydłowski / RMF FM

Marcin Przydacz zwrócił uwagę, że ważne, że pojechali oni do Irpienia. "Myślę, że na własne oczy po raz pierwszy zobaczyli, z czym tak naprawdę można kojarzyć dzisiejszą wojnę rosyjską. Były dwie informacje, jakie przekazała ta trójka czy czwórka liderów europejskich. Z jednej strony to oczywiście potwierdzenie gotowości przyznania statusu kandydata Ukrainy do UE, choć wypracowana wcześniej przez wiele innych państw. No ale mamy niestety także informację, że pojawiły się tam sprawy dotyczące konieczności podjęcia dialogu z Rosją, jakichś koncesji ustaw" - podkreślał gość Roberta Mazurka.

"Rozmawiano o tym, w jaki sposób rzekomo miałoby dojść do rokowań pokojowych. Naszym zdaniem jest to jeszcze przedwczesne na tym etapie i to Ukraina powinna decydować o tym, kiedy zechce zacząć rozmowy z Rosją i na jakich warunkach" - mówił Przydacz.

Czy Francja, Włochy i Niemcy namawiały Ukrainę, by zgodziła się na taki handel z Rosją, tzn. oddaje część swojego terytorium za pokój?

"Z całą pewnością nie odbyło się to w takiej formule, że trzech liderów europejskich mówi wprost prezydentowi Zełenskiemu. Ale na tyle, na ile my zorientowaliśmy się w przebiegu tych rozmów, tego typu wątki były poruszane, była próba wyczucia, gdzie Ukraina, na jakim etapie jest w stanie podjąć takie rozmowy" - podkreślał.

"To jest ten element, który powodował, że ani premier Morawiecki, ani prezydent Duda nie planował udziału akurat w tym formacie w wizycie w Kijowie, nie chcąc być afirmatorem takich działań, zmuszających Ukrainę do przedwczesnych rokowań. My stoimy zupełnie na innej pozycji. Uważamy, że Ukrainę należy w tym momencie wspierać, nie tylko politycznie, ale i militarnie, ale realnie, nie tylko poprzez obietnice i poprzez słowa, że już niebawem dowieziemy jakiś sprzęt" - zaznaczał.

Robert Mazurek pytał swojego gościa także o sprawę wstrzymania wyjazdów młodzieży szkolnej z Izraela do Polski. Jak podkreślił Marcin Przydacz, wycieczki zostały wstrzymane w okresie pandemii. "Na tym etapie nie zostały przywrócone, dlatego, że uważamy, że powinno zostać to uregulowane w umowie pomiędzy Polską a Izraelem" - mówił.

"Jest kilka elementów (które nam się nie podobają - przyp. red.). Pierwszym jest obecność - przy każdej wycieczce - oficera z ostrą amunicją, który rzekomo ma ochraniać te grupy przed niebezpieczeństwami grożącymi w Polsce. To jest oczywiście w jakichś konkretnych przypadkach być może uzasadnione, ale nie jest tak, ze Polska jest tak niebezpiecznym państwem, że koniecznie musi każdą grupę ochraniać oficer z bronią długą. Uważamy, że to należy uregulować w sposób cywilizowany, w umowie, w jakich konkretnych przypadkach taka zgoda jest wydawana. Z drugiej strony uważamy, że wśród izraelskiej młodzieży budowany jest negatywny wizerunek Polski, jako niebezpiecznego państwa, nawet i pojawiające się wątki, że to jest antysemickie państwo, dlatego jest tu niebezpiecznie. Chcielibyśmy, aby młodzież izraelska miała także możliwość kontaktu z młodzieżą polską, żeby poznała Polaków, zobaczyła, jak młodzież polska odnosi się do historii polsko-żydowskiej. Trzecim elementem są te relacje polsko-żydowskie na przestrzeni ostatnich kilku wieków, żeby nie koncentrować się tylko i wyłącznie na jednym etapie, jakim jest druga wojna światowa" - zaznaczał.

