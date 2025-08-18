Władze hrabstw Dare i Hyde w Karolinie Północnej w USA ogłosiły stan wyjątkowy i zarządziły obowiązkową ewakuację części wysp Hatteras i Ocracoke na słynnym pasie wysp barierowych Outer Banks. Decyzja zapadła w związku z nadciągającym huraganem Erin, który według prognoz przyniesie "zagrażające życiu skutki" oraz powodzie na rozległych obszarach wybrzeża.

Huragan Erin nad Karaibami / RICARDO ARDUENGO/AFP/East News / East News

Ewakuacja na malowniczych wyspach

Wyspy Hatteras i Ocracoke, znane z historycznej latarni morskiej Cape Hatteras oraz unikalnego Krajowego Wybrzeża Przylądkowego Hatteras, od lat przyciągają turystów z całego świata. Teraz jednak mieszkańcy i turyści muszą opuścić te malownicze tereny. Władze lokalne ostrzegają, że sytuacja jest wyjątkowo poważna.

Fragmenty autostrady N.C. 12 na wyspie Hatteras prawdopodobnie będą nieprzejezdne przez kilka dni. Oczekuje się, że powodzie i napływ wód oceanu na ląd rozpoczną się już we wtorek i potrwają do czwartku. Nadszedł czas na ostateczne przygotowania, zabezpieczenie mienia i ewakuację z całym dobytkiem osobistym - poinformowali urzędnicy ds. zarządzania kryzysowego w hrabstwie Dare.

W hrabstwie Hyde sytuacja jest równie dramatyczna. Pogotowie ratunkowe nie będzie dostępne na wyspie Ocracoke, co dodatkowo zwiększa ryzyko dla osób pozostających na miejscu. Ewakuacja turystów rozpoczęła się już w niedzielę wieczorem, a mieszkańcy mają czas na opuszczenie wyspy do wtorku, do godziny 6:00.

Fale do 6 metrów i ekstremalne zniszczenia

Krajowa Służba Meteorologiczna (NWS) wydała ostrzeżenie przed powodzią przybrzeżną, które obowiązuje od wtorku do piątku. Według prognoz, fale mogą osiągać od 4,5 do ponad 6 metrów wysokości, a skutki żywiołu mogą być katastrofalne.

Wzdłuż wybrzeża oceanu prawdopodobne są ekstremalne zniszczenia plaż i wybrzeża, co spowoduje poważne zagrożenie dla życia i mienia. Duże, niebezpieczne fale prawdopodobnie zaleją i zniszczą ochronne struktury wydmowe - ostrzega biuro NWS w Morehead City.

Meteorolodzy przewidują, że podtopienia dotkną "wielu" domów i firm, a liczne drogi staną się nieprzejezdne. Władze apelują do mieszkańców i turystów o bezwzględne podporządkowanie się nakazom ewakuacji.

Huragan Erin - pierwszy poważny żywioł sezonu

Huragan Erin uformował się 11 sierpnia 2025 roku w pobliżu Wysp Zielonego Przylądka. W ciągu kilku dni gwałtownie się nasilił, osiągając kategorię 5 z wiatrem o prędkości 260 km/h. Był to pierwszy poważny huragan sezonu atlantyckiego w 2025 roku. 17 sierpnia Erin nieznacznie osłabł do kategorii 3, z wiatrem ok. 200 km/h, przemieszczając się na północny zachód nad otwartymi wodami Atlantyku.

Obecnie Erin pozostaje dużą i bardzo niebezpieczną burzą. Wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych - od Florydy po północno-wschodnią część kraju - jest narażone na zagrażające życiu prądy wsteczne, wysokie fale i silne wiatry, wiejące od strony oceanu.